Igorine B2, un punto contro Bonprix Teavmolley Lessona

Per le Igorine in campo Ianuale in regia e Colombo opposto, Bibolotti e Oijenelo al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (in campo durante il match Annovazzi, Martelli, Laneve, Maestrelli).

Avvio 3-5, dopo un lungo scambio è parità 5-5 e le Igorine si fanno sentire a muro (9-8 e 11-9 e pausa per le ospiti). Corrono le Igorine e con ace di Ianuale è 16-10. Due punti per le ospiti che fanno ancora minuto quando è 21-15. Lessona impensierisce le Igorine ed è time out sul 22-18 e 22-20. Con pazienza il primo set è della Igor: 25-21. Il secondo set inizia punto a punto (8-9), poi è Lessona a mettere la freccia per il 9-11, ma le Igorine in rimonta siglano il 14-12 ed è pausa per le ospiti; rimontano questa volta loro e Galesso richiama le sue (15-18). Igorine a contatto 20-22, sono piccoli dettagli a fare la differenza (ace e 21-25).