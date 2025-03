Collegno lotta con cuore e grinta, ma all'overtime passa Cecina

Una battaglia intensa e spettacolare va in scena al PalaEinaudi, dove Collegno Basket , eccezionalmente di scena sul parquet moncalierese, cede nel finale a Verodol Basket Cecina per 89-99 dopo un tempo supplementare. I Lions partono forte, dominano il terzo quarto e sembrano in controllo, ma i rossoblù rimontano con un finale arrembante e nell'overtime piazzano il colpo del ko.

LA GARA

L'avvio di partita vede entrambe le squadre giocare a viso aperto, con difese poco incisive e attacchi prolifici. Per i biancorossi sono Tarditi e Fracasso a guidare le operazioni offensive, con Milone che si distingue con due penetrazioni vincenti. Dall'altra parte Cecina risponde con una distribuzione equilibrata dei punti e un'ottima circolazione di palla. Tintori, Nannipieri e Saccaggi vanno a bersaglio con continuità, mentre il nuovo arrivato Gattel si fa subito notare con un impatto concreto.

Nel secondo periodo Collegno accelera con Castellino protagonista e Tarditi a supporto, costruendo un primo break (+7, 34-27). Tintori tiene in partita i toscani, mentre Pistolesi N. ricuce lo strappo con una rubata e una penetrazione che riportano gli ospiti a contatto (36-33). Cecina chiude meglio la frazione e con un libero di Saccaggi impatta sul 38-38 alla pausa lunga.

Dopo l'intervallo Collegno rientra in campo con grande energia: De Bartolomeo sblocca subito dalla distanza e Fracasso, indemoniato, piazza la tripla del +8 con fallo subito, firmando un gioco da quattro punti che spinge i Lions avanti (48-40). La difesa biancorossa alza l'intensità, Cecina fatica a trovare soluzioni efficaci e il parziale si allarga fino al +13 (59-46) grazie a un De Bartolomeo in grande spolvero. Coach Da Prato ferma il gioco e i rossoblù reagiscono: Pistolesi N. e Gattel provano a rimettere in carreggiata i toscani, ma la tripla a fil di sirena di Fracasso consente a Collegno di mantenere il massimo vantaggio al termine del terzo quarto (66-53).

L'ultima frazione si apre con Cecina che aumenta la pressione difensiva e Pistolesi N. che continua a essere una spina nel fianco biancorosso. Grillo e Fracasso rispondono colpo su colpo dalla lunga distanza, ma Saccaggi suona la carica con una tripla, riportando Cecina a -7 (83-76). Bruci riduce ulteriormente il divario e quando Saccaggi completa un gioco da tre punti a 50 secondi dal termine, i toscani sono ormai a un possesso (85-82). Nell'azione successiva è sempre Saccaggi ad inventarsi una tripla pesantissima per il pareggio (85-85) a 29 secondi dalla sirena. Collegno non trova la via del canestro nell'ultimo possesso, mandando la sfida all'overtime.

Nel supplementare Collegno perde lucidità dopo un duro contatto tra De Bartolomeo e Pistolesi N. , con il play biancorosso costretto ad abbandonare il campo. Cecina ne approfitta, Pistolesi N. prende per mano i rossoblù e con un'ottima precisione ai liberi scava il break decisivo. La tripla di Pistolesi N. a 40 secondi dalla fine chiude definitivamente i giochi, consegnando ai toscani una vittoria preziosissima per 89-99.

I Lions torneranno in campo domenica 9 marzo alle ore 18:00 in trasferta contro Spezia Basket Club per la quarta giornata di andata della seconda fase.

TABELLINI

Collegno Basket 89

Verodol Basket Cecina 99

Parziali (24-19, 38-38, 66-53, 85-85)

Collegno Basket: Obase, Bossola 4, Milone 6, Castellino 10, Tarditi 13, Quagliotto ne, Fracasso 25, Obakhavbaye 2, Grillo 6, Marcato ne, Lo Buono, De Bartolomeo 23. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Verodol Basket Cecina: Parietti, Pedroni 2, Gattel 10, Pistolesi T. 4, Bruci 6, Saccaggi 25, Nannipieri 6, Pistolesi N. 22, Tintori 11, Bruni 13. All. Da Prato. Ass. Dei.