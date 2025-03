Una giornata ricca di risultati e di medaglie per la Società chivassese, in una gara molto lunga, che ha portato nel palazzetto di via Favorita 160 ginnaste, appartenenti a Società di tutto il Piemonte e Valle d’Aosta, divise nelle varie fasce d’età, che vanno dalle Allieve 1, le più giovani, fino alle Senior3. Per ognuna di loro, una prova con due attrezzi, il punteggio dei quali si somma e va a determinare la classifica.

A rappresentare i colori della “padrona di casa”, la Concordia, sono scese in pedana sei ginnaste: Ginevra Gamberini e Diana Tucci nelle Allieve1, Chiara Bonora ed Elena Romano nelle Allieve 5, Marta Tarasco nelle Junior 1 ed Angelica Tramontana nelle Senior1. Grande emozione per le giovanissime Ginevra, classe 2017, 8 anni compiuti da pochi giorni, e Diana, classe 2016, entrambe alla loro prima gara “importante”, allenate dalla tecnica Marica Osti. Le due piccole ginnaste sono scese in pedana con grande convinzione ed hanno eseguito i loro esercizi con sicurezza, raggiungendo entrambe il podio: Argento per Diana e Bronzo per Ginevra, un brillante inizio di carriera per tutte e due.

La gara è andata avanti al meglio con Chiara Bonora ed Elena Romano, classe 2012, che hanno portato in pedana i loro esercizi con grande eleganza e sicurezza, colorando di azzurro i primi due gradini del podio: Oro per Chiara ed Argento per Elena, allenate da Clara Shermer e Selene Osti. A seguire, è toccato a Marta e Angelica, allenate da Martina Brosio e Giulia Manusia. Marta ha presentato due begli esercizi, a cerchio e palla, fermandosi a solo 0,125 dal podio, per un piccolo errore che per un soffio l’ha posizionata al 4° posto. Infine, ha concluso in bellezza Angelica, con due esercizi raffinati ed eleganti, eseguiti con sicurezza, con i quali ha conquistato l’Oro.

«I risultati di oggi ci riempiono di soddisfazione – affermano le tecniche che hanno seguito le ginnaste – sia per l’ottimo inizio delle piccole, che sono piene di entusiasmo, sia per la crescita e la maturità che abbiamo visto nelle più grandi che, passo dopo passo, con grande impegno, hanno raggiunto traguardi sempre più gratificanti».