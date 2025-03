Igor Agil Volley: U18 campionesse territoriali

La formazione di Galesso ha battuto 3-1 (24-26; 25-20; 25-16; 25-11) la Issa Novara in semifinale e poi in finalissima ha ottenuto un rotondo 3-0 (25-20; 25-12, 25-8) contro S2m Vercelli. Nella finalina terzo posto per Issa Novara e quarto Ovada.

Nella gara del mattino le Igorine sono state brave ad avere pazienza nei primi due set giocati entrambi in salita e il secondo in rimonta. In svantaggio nel secondo set la squadra compatta è risalita da un 11-16 al 18 pari e con carattere si è portata sull'1-1. Molto bene gli altri due set.

Nella gara del pomeriggio la formazione di Giovanni Galesso è scesa in campo subito tosta ed è stata protagonista dall'inizio alla fine.

Il tecnico: «In semifinale siamo state brave a mantenere i nervi saldi e a recuperare; in finale la partita è stata un po' più semplice nonostante le nostre avversarie ci abbiano provato a metterci in difficoltà. Un risultato importante perché, come già detto, questo gruppo sta crescendo, sta lavorando tanto in palestra, ma ha anche bisogno di conferme».

Le protagoniste: Asia Laneve, Caterina Guatteo, Carlotta Annovazzi, Fabiola Bibolotti, Elisa Marelli, Giulia Colombo, Aurora Martelli, Sofia Badalamenti, Sara Dodi, Mercy Oijenelo, Eleonora Mihali, Giada Ianuale, Anna Sclavo, Emma Maestrelli, Giorgia Pasqualini