Cuneo regola in 3 set la lunga e insidiosa trasferta a Macerata

Grandi i nostri biancoblù! Un’ottima prova di tenuta mentale quella messa in campo da Capitan Sottile e compagni. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo porta a casa una vittoria piena dalla trasferta lunga e difficile, contro i padroni di casa a caccia di punti per consolidare la salvezza stagionale. I ragazzi di coach Battocchio hanno preso in mano le redini del gioco dal fischio iniziale e l’hanno mantenuto fino alla fine; nonostante alcuni errori, fisiologici per una gara in cui entrambe le compagini bramavano la vittoria per motivazioni diverse, ma di egual intensità. Nel secondo set coach Castellano mischia le carte in tavola con un nuovo assetto, ma anche la panchina cuneese nel corso delle frazioni ricorre ad innesti tecnico-tattici. In un’ora e un quarto di gioco i cuneesi portano a casa una vittoria importante che apre le porte all’ultima gara casalinga della Regular season che Cuneo giocherà domenica prossima, 9 marzo alle ore 17.00, nel proprio palazzetto! Prevendita attiva su Liveticket e iniziativa per festeggiare tutte le donne, con biglietto ridotto a 5€ in Tribuna Rossa direttamente al botteghino il giorno del match.