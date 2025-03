Oleggio Magic Basket regola Siena all'overtime

Non bastano 40 minuti, ma 45 sì per aggiudicarsi una grandissima partita. Nella terza giornata play-in Gold l’ Oleggio Magic Basket batte Vismederi Costone Siena 105-96 .

In campo per gli Squali Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo; per Siena Banchi, Paoli F, Nasello, Bastone e Zeneli. Inizio sprint per gli Squali (4-0 e poi 9-4 con tripla di Garavaglia). La palla circola bene e Lonati fa ciuff, sul 15-10 Siena chiama la pausa per bloccare la corsa e al rientro il parziale ospite vale il 15-14. Gli ultimi secondi sono un assaggio di ciò che sarà il match, continuo punto a punto e alla prima sirena è parità 19-19. Siena fa sentire il fisico (21-26) ci pensano Pilotti e Borsani dall’arco a stabilire l’equilibrio (27-26) ed è un botta e risposta fino all’intervallo. Garavaglia in contropiede fa chiamare la pausa (36-33), Sebastianelli dall’arco pareggia; altro mini parziale con Casella dall’arco ed è 43-38. Quasi allo scadere accorcia ancora Zeneli (43-40).

Alla ripresa la musica è la stessa (47-46), Youssef sigla il 50-47, Paoli F e Sebastianelli mantengono la parità quasi assoluta (54-55) e Torrigiani mette la freccia (54-57). Gli Squali stanno lì e alla terza sirena è 61-63. Tiri a raffica da entrambe le parti e dopo tre minuti è 71 pari. Gli Squali trovano sempre il modo di entrare nel traffico senese (76-71), Bastone si fa valere sotto canestro (78-77). Il finale si accende, Siena avanti 80-83, Borsani glaciale dall’arco ed palla al centro a un minuto. Siena ha la palla per provare a vincere, ma alla quarta sirena è 85 pari. L’esperienza di capitan Pilotti è preziosa (90-86), Sebastianelli però centra la retina da tre e allora sale in cattedra Borsani che ne spara due di cui una neanche fa tremare la retina ed è 98-92. Gli Squali si gasano, Casella fa quota 100 e il finale è biancorosso: 105-96.

Oleggio Magic Basket - Vismederi Costone Siena 105-96

Parziali (19-19; 24-21; 18-23; 24-22; 20-11)

Oleggio: Alberti, De Ros 4, Casella 12, Karem 11, Pilotti 12, Toffanin 6, Borsani 12, Youssef 4, Suigo 6, Lonati 21, Garavaglia 13, Van Elswyk 4.

Siena: Brocco ne, Massari ne, Nasello, Paoli F 18, Paoli M 11, Banchi 2, Zeneli 8, Bruttini 5, Sebastianelli 15, Bastone 28, Torrigiani 9. All. Belletti.