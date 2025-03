Moto Club Alfieri: buona la prima

Nel fine settimana appena trascorso il moto club Alfieri di Asti è tornato in pista per l'inizio della nuova stagione di enduro. In particolare, il giovane pilota Alessio Berger, in sella alla sua TM125 per il team Boano, è stato impegnato nella prima tappa dei Campionati Assoluti d'Italia a Colliano (Salerno). Terzo posto di categoria (125) per l'Alfiere nella prima giornata di gara, mentre invece nella seconda ha chiuso settimo. Contemporaneamente il moto club astigiano è stato impegnato anche nella tappa di Pieve di Teco del Campionato regionale MX 2025. Primo posto nella 65 Cadetti per l'Alfiere Ithan Vailatti; secondo posto per Edoardo Marchisio nella 85 Junior. Seconda piazza anche per Lorenzo Bonino nella MX2.