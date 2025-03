Doveva essere una partita elettrizzante e così è stato. Lumezzane espugna il PalaEnergica di Casale Monferrato 72-73 al termine di una gara dai continui ribaltamenti di fronte. Per i rossoblù di Corbani non basta un Dalton Pepper da 25 punti per strappare la vittoria nel finale. Per la Virtus Lumezzane determinante, come nella gara di andata, il talento di Alessandro Amici che nel momento decisivo della partita ha colpito con canestri mortiferi.

Quintetto iniziale confermato con Guerra, Vecerina, Pepper, Martinoni e Wojciechowski per la Novipiù. La gara inizia con un botta e risposta tra le due squadre. Dalton Pepper apre le marcature con una tripla per Monferrato, ma Tommaso Minoli risponde immediatamente con un tiro da tre punti per Lumezzane. Nei minuti successivi, Lumezzane prende il comando grazie a una serie di canestri di Lorenzo Varaschin, portandosi sul 9-5. Monferrato reagisce con i canestri di Niccolò Martinoni e Jakub Wojciechowski, ma Lumezzane mantiene il vantaggio chiudendo il primo quarto sul 23-19. Nella seconda frazione i rossoblù sono più determinati. La difesa si fa più aggressiva, limitando le opportunità offensive di Lumezzane. Pepper continua a essere una minaccia dall'arco, mentre Martinoni domina sotto le plance. Monferrato riesce a recuperare lo svantaggio e a chiudere il quarto in vantaggio, con un parziale di 16-10, portandosi sul 35-33 all'intervallo.

Il terzo periodo vede un equilibrio sostanziale tra le due formazioni. Lumezzane cerca di riavvicinarsi con le giocate di Alessandro Amici e Varaschin, ma Monferrato risponde colpo su colpo grazie a Pepper e Wojciechowski. Il quarto si chiude con un parziale di 17-16 per Lumezzane, fissando il punteggio sul 51-50 a favore dei padroni di casa. L'ultimo periodo è caratterizzato da una tensione palpabile. Le squadre si alternano al comando, con nessuna delle due in grado di prendere un vantaggio decisivo. Amici tiene a galla i suoi e nell'ultimo possesso utile manda a +4 Lumezzane, a nulla serve la tripla allo scadere di Pepper, Lumezzane vince 73-72.

Peccato perchè una vittoria sarebbe stata fondamentale per la Novipiù, per rimanere agganciata al treno playoff prima della difficile trasferta di Imola. Ma questo campionato abbiamo imparato essere imprevedibile e tutti possono fare risultato con tutti. Ora dunque appuntamento a domenica prossima per la trasferta contro l'Andrea Costa Imola, prima dello stop per le finali di Coppa Italia.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «La partita di questa sera è complessa da commentare, ma anche semplice. I primi minuti siamo partiti soft ed ho cercato di scuotere la squadra anche in maniera un po' molesta per avere una reazione fisica e di intensità da parte dei giocatori. Comprendo anche che dopo 5 partite ogni tre giorni, per il nostro modo di giocare, è difficile mettere sempre la stessa intensità. La squadra poi ha reagito in maniera estremamente efficiente e performante. Sono però estremamente stupito e non ne trovo una ragione del fatto che Martinoni, il nostro giocatore di riferimento offensivo, insieme a Dalton Pepper, abbiano finito la partita con zero tiri liberi tirati, entrambi. Il gioco va rispettato, da una parte e dall'altra».

Novipiù Monferrato Basket - LuxArm Lumezzane 72-73

Parziali (19-23, 16-10, 16-17, 21-23)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 25 (5/11, 5/13), Niccolò Martinoni 13 (5/7, 1/4), Jakub Wojciechowski 10 (3/3, 0/0), Francesco Guerra 9 (1/3, 2/6), Simone Vecerina 8 (4/8, 0/3), Pietro Basta 3 (0/0, 1/1), Umberto Stazzonelli 2 (0/5, 0/1), Luca Ravioli 2 (1/1, 0/0), Francesco Marcucci 0 (0/1, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/1, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 40 15 + 25 (Niccolo Martinoni, Jakub Wojciechowski 7) - Assist: 9 (Dalton Pepper, Jakub Wojciechowski 2).

LuxArm Lumezzane: Lorenzo Varaschin 15 (6/10, 0/0), Giacomo Baldini 14 (3/4, 1/6), Manuel Di Meco 14 (2/7, 2/3), Simone Tomasini 13 (6/8, 0/2), Alessandro Amici 11 (1/4, 2/8), Tommaso Minoli 5 (1/7, 1/2), Mouhammed Falilou Mbacke 1 (0/1, 0/1), Giovanni Brescianini 0 (0/1, 0/0), Francesco Deminicis 0 (0/0, 0/0), Nicolò Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Lamine Tandia 0 (0/0, 0/0), Marcis Vitols 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Tommaso Minoli 7) - Assist: 11 (Tommaso Minoli 3).