L'Iveco Cus Torino Rugby femminile vince a Roma

Altra vittoria importantissima quella conquistata dall’ Iveco Cus Torino Rugby in trasferta sul campo dell’Unione Rugby Capitolina in Serie A Élite femminile . Grazie al 12-22 finale e ai 5 punti, la formazione allenata dai coach Alberto Carbone , Roberto Modonutto , Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi ha conquistato il quarto posto in classifica generale.

Queste le parole di coach Perrone: «Le ragazze hanno fatto una partita sicuramente di carattere sin dal primo minuto. Abbiamo avuto tante occasioni e potevamo segnare di più, questo è un punto su cui lavorare per il futuro. Sta comunque emergendo il lavoro svolto in questi mesi, oltre all’impegno sta venendo fuori anche la prestazione. Ora dobbiamo continuare a giocare in questo modo ed essere pronti per la prossima settimana».

Prossimo appuntamento domenica 9 marzo: le universitarie saranno impegnate all’Albonico contro le Red Panthers della Benetton Rugby Treviso, kick off fissato alle 14.30.

Serie A Elite Femminile, XII Giornata

Unione Rugby Capitolina – IVECO CUS Torino 12-22 (5-10)

Marcatori: pt 9’ m Salvatore nt (0-5); 28’ m De Robertis nt (0-10); 35’ Gizzi nt (5-10); st 46’ m Gizzi tr Granzotto (12-10); 56’ m De Robertis tr Sarasso (12-17); 69’ m De Robertis nt (12-22)

Unione Rugby Capitolina: Granzotto; Grenon, Negroni, Gizzi, De Angelis (56’ Marsili); Corbucci (77’ Pratichetti), Mastrangelo (60’ Sorgente); Farina, Albanese (56’ Praitano), Tricerri; Panfilo (77’ Macchioni), Cacciotti; Nobile (72’ Cittadini), Pietrini (72’ Belleggia), Girotto (38’ Zaracho). All.: Amadio/Murer.

IVECO CUS Torino: Pantaleoni; Piva, Luoni, Sarasso, Bruno (77’ Morchio); Gronda, Toeschi (11’-22’ Piovano, 77’ Piovano); De Robertis, Comazzi (60’ Citino), Catulo (62’ Pecci); Ponzio, Cagnotto (77’ Maietti); Salvatore, Parodi (40’ Hu), Zini (77’ Repetto). All.: Carbone.

Arbitro: TORRA Alice

Assistenti: Paluzzi, Riccio

Calciatrici: Granzotto 1/2, Sarasso 1/4

Note: pomeriggio soleggiato con temperatura intorno ai 18 gradi, circa 100 spettatori

Punti conquistati in Classifica: Unione Rugby Capitolina 0 IVECO CUS Torino ASD 5