BEA Chieri: le gare del settore giovanile   

Tra le gare della scorsa settimana, l'Under 19 Gold continua la serie positiva e vince in trasferta con Pallacanestro Moncalieri, mantenendo il primo posto del girone. Vincono anche l'Under 13 Gold Arancio con Franzin Val Noce e il gruppo Nero con Pallacanestro Farigliano (il gruppo Nero cede anche a Granda College Cuneo), l'Under 14 Regionale con Alfieri. L'Under 13 Femminile inizia la seconda fase Coppa con la vittoria con Polisportiva Pasta, poi cede a Kangaroos.

L'Under 15 Uisp cede a Unione Basket Collinare nel derby di categoria, l'Under 17 Regionale a Pallacanestro Moncalieri, l'Under 15 Eccellenza ad Area Pro 2020 nella prima gara del girone di ritorno della seconda fase Top e l'Under 13 Regionale con Beinaschese.