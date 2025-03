Club76: le ragazze dell'U18 sono campionesse provinciali

Altro fine settimana in campo per il Club76. In Serie A1 le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno strappato un set alla corazzata milanese, chiudendo il match casalingo 1-3.

In Serie B2 l'Alba Volley ha ceduto 3-1 contro Volley Alessandria.

In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri vince 3-0 contro MTV Guffanti Milano. Forse la miglior garadella stagione per le “clubbine”, che dimostrano una grande crescita di gioco in campo. Da segnalare la prova più che convincente dell’opposto Sofia Biagianti, top scorer ed MVP. Oltre a Biagianti, che ha messo a terra 18 punti, si segnalano Zussino con 15 e Giannelli con 12 punti. Chieri superiore anche al servizio con 9 ace contro 2 e a muro con 6 punti contro 4. Prossima gara sabato 8 Marzo alle 21 a Pavia contro la formazione del CUS Pavia.

Festa per l'U18 di Chieri, campione provinciale, dopo aver battuto 3-2 l'Unionvolley Pinerolo.

Chieri parte lentamente, perde il primo set, vince meritatamente i due successivi, perde ai vantaggi il quarto set e si aggiudica la vittoria al tie break dopo una bella lotta sportiva combattuta con grande spirito. Top scorer Giannelli, che ha messo a terra 22 palloni, seguita da Capitan Lavagnino con 18 e Zussino con 15. Ora testa alla fase regionale.

In Serie C il Club76 Playasti cede 1-3 contro VBC Officine Savigliano. In U16 regionale il Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Bam LPM Monvi Rosso.

L'U16 del Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro CRF Gunetto Cervere.

Bene anche il Club76 Fenera Chieri Gold in U13, che vince 0-3 contri l'Alba Volley.

ALTRI RISULTATI

Sabato 1 marzo

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°-8° posto: Villanova Volley Bam vs Club76 L’Alba Volley 2011 Reg 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°-16° posto: Lab Travel Cuneo vs Club76 Playasti Provinciale 2-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°-16° posto: Monvi Bam LPM Verde vs Club76 Playasti 2012 0-3

• CT13F3 F. C.T. Torino Classificazione 33-39: Ve.La Venaria vs Fenera Chieri 76 JR 0-3

Domenica 2 marzo

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 13°-16° posto: Lab Travel Cuneo vs Club76 Playasti Provinciale 3-1

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Provinciale vs New Volley Asti 3-0