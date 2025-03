MTS Tecnicaer Santena: in Sardegna arriva la quarta sconfitta consecutiva

Si sperava in un epilogo diverso al termine della trasferta in Sardegna (la prima della storia della società), ma l'Mts Tecnicaer Santena colleziona la quarta sconfitta consecutiva pur mantenendo comunque il quarto posto in classifica. Destefanis e compagne approcciano bene l'incontro vincendo la prima frazione, ma perdendo le successive tre. Nel primo set coach Manno schiera, Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Ruggiero centrali, Malinov e Riva in banda. Dopo un 4 a zero iniziale l'Mts Santena inizia a recuperare la distanza e vince il primo parziale 25-17 con un bell'attacco di Nardoianni sulle mani del muro avversario.Nel secondo set coach Manno schiera lo sestetto iniziale del primo, ma dopo un iniziale punto a punto, le sarde iniziano a prendere punti di vantaggio e nonostante la rimonta sul finale della Tecnicaer si impongono 25-23. Il terzo set scivola via senza particolari sussulti (25-14 per Palau), mentre nel quarto si vede una reazione delle santenesi, che però non è sufficiente per allungare il match. 25-20 Palau, che chiude 3-1 la sfida.