La Bertram Derthona domina contro Patrasso

È senza storia il primo successo della Bertram Derthona Tortona nelle Top 16 della Basketball Champions League. La squadra bianconera festeggia il giorno di carnevale disponendo agevolmente dei greci del Promitheas Patrasso Vikos Cola per 97-77 nella terza giornata del Girone I, che segnava il debutto interno dei bianconeri nel girone della seconda fase dopo la doppia trasferta inaugurale a Wurzburg e in casa dell’AEK Atene. Il +20 finale rappresenta il margine più ampio ottenuto in stagione dal Derthona, che fa sua questa sorta di dentro o fuori tra le due squadre ancora a digiuno alla vigilia del turno. Sulla scia della ribalta conquistata sul campo della capolista Trento tre giorni prima in Serie A, mortifera al tiro da fuori con le triple iniziali di Baldasso (3/7 da tre) ad ispirare le successive di Vital (4/8) e Kuhse (3/6) e determinata in ogni aspetto del campo con l’intero roster protagonista, la Bertram ha mostrato la giusta energia con una progressione inarrestabile, partita dai 30 punti segnati nel primo quarto, proseguita con il vantaggio in doppia cifra dell’intervallo (51-39) ed esplosa con un terzo periodo, vinto 29-16, che ha chiuso la contesa ancor prima dell’ultima minipausa. Il quarto periodo è servito a far registrare anche i 30 punti di scarto con l’88-58 firmato da una penetrazione di Candi, prima della parziale ricucitura dei greci nel finale. I 24 assist complessivi (Kuhse e Gorham 5 a testa) e il 122 di valutazione sono l’ulteriore testimonianza della fluidità e della superiorità mostrata dalla Bertram. In classifica Tortona accorcia a 2 le lunghezze di distanza dal secondo e ultimo posto che vale la qualificazione ai quarti di finale, occupato da Wurzburg dopo l’odierna sconfitta casalinga nello scontro al vertice con l’AEK Atene (71-77), ora prima da sola a punteggio pieno. Mercoledì prossimo, 12 marzo, ci sarà la rivincita a Patrasso, match in programma alle ore 18:30 italiane per la prima di ritorno.