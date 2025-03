Domenica 2 marzo, nella settimana che ha preceduto il grande appuntamento di Just The Woman I Am, i campi dell'impianto del Cus Torino di corso Sicilia hanno ospitato la terza edizione (le prime due erano andate in scena a novembre) del "Torneo Vanessa", organizzato da Giorgia Spotti, tennista e giudice arbitro e da sempre anima di tanti appuntamenti sì sportivi ma anche di aggregazione e trasmissione di valori positivi. Nello specifico il torneo ha voluto e vuole ricordare tre tenniste e appassionate che non ci sono più, Magda, Maria Teresa e Vanessa: «Sono state in totale 25 le giocatrici che sono scese in campo quest'anno - ricorda Giorgia Spotti - con lo spirito di stare insieme, divertirsi e fare del bene. Sono stati raccolti infatti 810 euro destinati all'Istituto di Ricerca sul Cancro di Candiolo. La formula del torneo ha previsto la presenza di sei squadre con una prima fase in cui ogni compagine ha giocato contro altre tre. Si è proseguito con le semifinali e la finale. I nomi delle formazioni erano gli stessi delle amiche cui il torneo è dedicato, quindi quelli delle loro e nostre passioni, Juventus, Burraco e Tennis». A vincere è stata la squadra denominata Burraco, capitanata da Antonella e composta da Barbara, Laura, Lucia e Silvia. Ogni contesa si è svolta sulla distanza dei 45 minuti e alla fine c'è stato il computo dei game vinti: «Una giornata di abbracci e condivisione - conclude Giorgia Spotti - che ha soddisfatto tutte le partecipanti. Un grazie particolare al Cus Torino che come sempre ha dimostrato sensibilità e attenzione aprendo le proprie porte all'evento come meglio non avremmo potuto chiedere. Averlo messo in campo nell'atmosfera di Just The Woman I Am ha reso il tutto ancora più bello e sentito. Appuntamento al prossimo anno».