Domenica i piloti del Moto Club Alfieri alla prima dell'italiano Major di enduro

Domenica 9 marzo alcuni piloti del Moto Club Alfieri prenderanno parte alla prima tappa del Campionato Italiano Major di enduro, ad Albenga (Savona). In griglia di partenza, portacolori del sodalizio, ci saranno: Paolo Bertorello (Ultraveteran), Luigino Milan (Ultraveteran), Luca Politanò (Expert) e Mauro Vanara (Ultraveteran). Intanto lo staff è al lavoro in vista di domenica 23 marzo, quando, all'area “La Gioiosa” di Revigliasco d'Asti, andrà in scena la prima prova del Campionato di mini enduro, con il Trofeo Mario Ferrero. L'organizzazione sarà a cura del moto club astigiano.