La seconda vittoria stagionale ottenuta dai Giaguari Torino contro le Aquile Ferrara la scorsa settimana, è di buon auspicio per la terza gara casalinga consecutiva dei torinesi, che si giocherà domenica 9 Marzo al Centro Sportivo di Borgaretto (TO) contro gli Skorpions Varese con kickoff fissato per le ore 14:30 .

Le due vittorie iniziali hanno dato molto entusiasmo ai torinesi, anche se il secondo tempo non proprio positivo giocato contro le Aquile ha dato sicuramente lavoro al coaching staff per sistemare quelle piccole cose che non sono andate per il verso giusto e che avrebbero potuto rovinare una partita che sembrava non essere in discussione dopo la prima frazione di gioco. Grande lavoro per il quarterback Lewandowski, per ripulire la sua prestazione da quei due intercetti che hanno un po’ sporcato una partita che, fino a quel momento, era stata decisamente molto positiva. Anche la difesa, nonostante la prestazione maiuscola di domenica scorsa, non si è certamente seduta sugli allori ed ha utilizzato questa settimana per prepararsi al meglio per affrontare gli Skorpions che, dal canto loro, sono reduci da una vittoria di misura contro le Aquile alla prima giornata ed una sconfitta piuttosto pesante rimediata la scorsa settimana a Firenze contro i Guelfi.

Senza più i fratelli Griffin a condurre il gioco aereo in attacco, sembra che Varese abbia perso quella marcia in più che lo scorso anno li aveva portati a cadere solo in semifinale dopo una stagione regolare perfetta. In panchina, l’ex NFL Billy Volek non sembra ancora aver trovato la chiave giusta per condurre la squadra dove l’aveva portata coach Nick Holt nelle ultime due stagioni, ma siamo sicuri che anche in casa Skorpions il lavoro settimanale non sarà mancato e la partita contro i Giaguari sarà stata preparata a dovere.

Lo scorso anno in maglia Rhinos, il quarterback McClure, oggi in forza agli Skorpions, diede spettacolo assieme a Dalmasso nella partita di apertura della stagione 2024. I due quarterback lanciarono per un totale di quasi 800 yard complessive e 10 touchdown. Ci si potrebbe aspettare una battaglia aerea anche questa settimana, anche se i numeri di McClure, quest’anno, siano decisamente inferiori alla stagione scorsa e, in ogni caso, il quarterback degli Skorpions dovrà fare i conti con una difesa dei Giaguari che domenica scorsa ha piazzato ben cinque intercetti e sei sack sul quarterback avversario. Non sarà un compito facile per McClure.

A parti invertite la retroguardia varesina è reduce dall’aver concesso ben 500 yard di total offense ai Guelfi, e sicuramente cercherà di non ripetere la prestazione, ma per Lewandowski & co. potrebbe invece essere un invito a sfruttare i punti deboli degli avversari e tenere salde le redini dell’incontro.

Questa partita significherà molto soprattutto per i Giaguari in ottica di prosecuzione della stagione. Andare 3-0 significherebbe mettere un segnalino sul tabellone e cominciare a nutrire qualche speranza per una stagione con record positivo. Anche se il campionato è ancora lunghissimo, sarebbe molto importante iniziare a mettersi in una posizione vantaggiosa per il proseguimento assicurandosi un girone di andata con più vittorie che sconfitte, tutto fieno in cascina che, a fine stagione, potrebbe essere importante e risultare decisivo.