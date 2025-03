Domenica 9 Marzo verrà inaugurata alle ore 11.00, presso la Sala Marescalchi del Castello di Casale Monferrato, la nuova mostra della Biennale Fotografica Monfest 2025. I curatori Pietro Caire e Alessandro Adinolfi presenteranno la scoperta di un nuovo talento fotografico casalese dei primi del Novecento “L’archivio di Silvio Montalenti”. Seguirà visita all’esposizione in Viale Marconi 3/A a Casale Monferrato. Nessuno fino ad oggi sapeva che proprio nel cuore della città viveva, nella stessa epoca di Francesco Negri, un altro grande fotografo: Silvio Montalenti. Lo dimostra un archivio ricchissimo scoperto dai pronipoti e da poco riportato alla luce. La produzione di Montalenti è continuativa e vivace e spazia dai paesaggi alle architetture, dalle nature morte, alle riprese nei viaggi in Italia e in Svizzera. L’artista-fotografo dedica un’attenzione particolare e ricercata ai ritratti di famiglia che, come messe in scena curatissime, riescono a far risaltare il gusto e lo stile di un secolo.