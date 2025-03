L'Iveco Cus Torino pronto per la sfida con il Verona Rugby

Nuovo weekend di gara in arrivo per l’IVECO Cus Torino. La formazione piemontese torna in campo tra le mura amiche contro il Verona Rugby per la giornata numero 14 del campionato di serie A. Domenica 9 marzo alle ore 15, sul campo A. Albonico, i padroni di casa cercheranno di riscattarsi dopo l’ultima sconfitta, mettendo in campo la stessa grinta e determinazione mostrate nella sfida contro il Biella. Dall’altra parte, anche il Verona Rugby arriva da una sconfitta, ma con la necessità di portare a casa punti preziosi: gli scaligeri devono difendere il quarto posto in classifica in ottica seconda fase e non possono permettersi passi falsi.