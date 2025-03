La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si tuffa nei playoff

Nei playoff Chieri e Novara si vedono opposte per il terzo anno di fila nei quarti di finale. In entrambi i precedenti ha passato il turno Novara, la scorsa stagione in due partite, mentre nel 2022/2023 la serie si è decisa in gara3. Quello di domani sarà complessivamente il derby numero 22 fra i due club, con un bilancio complessivo di 14 vittorie a 7 per Novara. In questa stagione si è registrata una vittoria per parte, sempre con prevalenza del fattore campo: 3-2 nell’andata al PalaFenera, 3-0 al PalaIgor. Cinque le ex, da un lato Sara Alberti e Anne Buijs, dall’altro Francesca Bosio, Alessia Mazzaro e Francesca Villani.

«Martedì in coppa il servizio di certo non ha funzionato di certo, abbiamo lasciato che Roma giocasse e lo usasse contro di noi. Questa è la prima cosa che dobbiamo sistemare per la prossima partita – fa il punto la centrale Anastasia Lyashko – Contro Novara ci aspetta sicuramente una partita molto difficile. La mia opinione è che in questo momento la cosa principale per noi è concentrarci su noi stessi, commettere meno errori tecnici, cercare di imporre il nostro gioco e sostenerci a vicenda nei momenti difficili in campo».