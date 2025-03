Cus Torino Rugby: weekend di fuoco per l’U18 NRG Academy

Sarà un fine settimana intenso per l’ Under 18 del progetto NRG Academy , impegnata in due match tutt’altro che semplici. Causa le numerose assenze la squadra dovrà affrontare il doppio impegno con una rosa ridotta, ma con la stessa determinazione di sempre. L’obiettivo è quello di far bene in entrambi i campionati, dimostrando compattezza e un gran lavoro di squadra. Sabato 8 marzo ore 17:00 , il Cus Torino Rugby affronterà in casa il Lecco valevole per la II fase del campionato interregionale trofeo “Clavarezza”. Un match casalingo che si preannuncia impegnativo nonostante il secondo posto in classifica. Sarà fondamentale la grinta dei ragazzi e il supporto del nostro pubblico per provare a conquistare la vittoria.

A seguire domenica 9 marzo ore 12:30, l’Under 18 si misurerà a Novi Ligure contro l’URPA valevole per la II fase del campionato interregionale coppa “Mari e Monti”. Non sarà una sfida semplice ma i nostri ragazzi scenderanno in campo con l’obiettivo di mantenere il primo posto in classifica e continuare il percorso senza commettere passi falsi.

L’allenatore Filippo Bianco ha commentato così il fine settimana che attende la squadra: «Questo weekend abbiamo una sfida molto difficile perché abbiamo due partite da affrontare, ma tra infortuni, malanni e gite scolastiche non abbiamo tutti i giocatori. Ormai conosciamo le difficoltà di riuscire a schierare sempre due squadre, ma i ragazzi hanno abbracciato le loro responsabilità. Il nostro obiettivo è quello di competere in entrambi i campionati, perciò andremo con due squadre dello stesso numero di giocatori per vincere entrambe le partite. Durante la settimana ci siamo preparati per questo weekend focalizzandoci sul portare in campo il nostro stile di gioco, la nostra forza di volontà e devo dire che i ragazzi hanno dimostrato una grande serietà. Siamo soddisfatti del lavoro svolto da settembre ad oggi e vogliamo continuare su questa linea. Questi ragazzi si meritano di essere sostenuti e supportati quindi invito tutti a venire all’Albonico per la sfida casalinga di Sabato! ».

Oltre alla serie A maschile e all’Under 18 gli appuntamenti per le altre categorie sono: