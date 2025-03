La Novipiù Monferrato Basket a Imola per sfidare l'Andrea Costa

Domenica 9 Marzo al PalaRuggi di Imola la Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata nel trentaduesimo turno di Serie B Nazionale Old Wild West per sfidare la Up Andrea Costa Imola alle ore 18 . L’Andrea Costa ha cambiato guida tecnica rispetto alla sfida di andata, terminata 96-100 in favore degli ospiti, infatti da inizio Febbraio il capo allenatore è Federico Vecchi. Il coach è chiamato a risollevare le sorti di una squadra costruita per puntare ad altre posizioni e con un grande seguito, ma che non ha raccolto fin qui quanto si aspettava. Il Club è intervenuto anche sul mercato aggiungendo un tassello importante e di esperienza come Davide Raucci. Il quintetto di partenza è pressochè confermato con Sanguinetti in regia, il crack sloveno Klanjscek da guardia, Toniato da 3, Chiappelli e Filippini sotto le plance. Nelle rotazioni degli esterni il capitano Fazzi, Zedda e Pavani, tra i lunghi dalla panchina il pivot Martini e l’ala Raucci. Giocatore fondamentale, così come visto nella gara di andata, lo sloveno Maks Klanjscek che con 19.7 punti a partita è il pericolo pubblico numero uno. La squadra di Vecchi arriva a questa sfida dopo 4 sconfitte consecutive e davanti al proprio pubblico vorrà tornare alla vittoria a tutti i costi.

Anche la Novipiù non attraversa il miglior momento di stagione, con la squadra che non riesce a trovare continuità di risultati. La sconfitta interna di misura contro Lumezzane brucia ancora. La squadra ha finalmente ripreso a lavorare regolarmente in palestra dopo settimane intense con i tanti turni infrasettimanali. I rossoblù proveranno nel blitz esterno per chiudere al meglio prima del weekend di sosta per la Coppa Italia. Non sarà ancora disponibile il nuovo acquisto Lorenzo Baldi.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.