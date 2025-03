La Reale Mutua Torino ’81 Iren di scena a Genova contro Arenzano

Per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A2 maschile, la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca questo sabato a Genova contro il R.N. Arenzano. I gialloblù all’andata hanno vinto contro i liguri per 9-6. I ragazzi di Simone Aversa arrivano dal successo per 13-8 contro il Brescia Waterpolo e vorranno trovare la terza vittoria consecutiva per continuare la caccia alla capolista Chiavari. I ragazzi di Robello si trovano al settimo posto in classifica, arrivano dalla vittoria per 12-13 contro il Metanopoli e vorranno continuare la loro striscia positiva davanti ai propri tifosi.