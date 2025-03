Tecnoengineering Moncalieri: le Lunette in trasferta a Selargius

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo: sabato 8 marzo alle ore 16:00 le Lunette affronteranno in trasferta la Nuova Icom San Salvatore Selargius al Pala Vienna, nel recupero della quinta giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2 . All’andata, lo scorso novembre, le gialloblù si imposero 61-50 al termine di una sfida combattuta sul parquet del Pala Einaudi.

Quella contro la formazione sarda potrebbe rivelarsi una partita chiave nella corsa salvezza. Nelle ultime due uscite contro avversarie di alta classifica, le ragazze di coach Terzolo hanno offerto buone prestazioni, vincendo in casa contro USE Rosa Scotti Empoli (64-59) e arrendendosi di misura sul campo della Repower Sanga Milano (56-67). Per tornare da Selargius con due punti preziosi sarà fondamentale replicare l’intensità e il gioco mostrati di recente. Coach Terzolo punterà su Ngamene, autrice di due doppie-doppie nelle ultime tre gare, e sulle migliori realizzatrici delle Lunette: Sammartino (14.9 punti di media) e Mitreva (9.9).

Di fronte ci sarà una squadra ben organizzata, reduce da una netta vittoria in trasferta contro Cestistica Spezzina (72-57). Le ragazze guidate dall’ex CT della nazionale greca Maslarinos occupano attualmente l’ottavo posto in classifica, ultima posizione utile per l’accesso ai playoff verso la Serie A1, che vorranno difendere con determinazione. Le giallonere si affideranno alla capitana Ceccarelli (12.3 punti di media) e soprattutto a Favre: la svizzera è stata fino ad ora il punto di riferimento offensivo delle sarde, con un doppio season high da 25 punti e una media di 16.7 punti a partita.

L’appuntamento quindi è per sabato alle ore16:00 al Pala Vienna di Selargius. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Nuova Icom San Salvatore Selargius. La direzione di gara sarà affidata ai Sig.ri Marconetti Claudio (primo arbitro) e La Grotta Markel (secondo arbitro).