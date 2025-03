Clamorosa vittoria sulla sirena per Campus, battuta la capolista CUS Torino

La partita

Facciamo un passo indietro, al Pala Campus di Corneliano d’Alba si gioca una delle gare più attese dell’anno. La S. Bernardo Campus (terza) affronta il CUS Torino (primo). All’andata i torinesi vinsero di 28 unti e fu una delle due sconfitte dei ragazzi di coach Jacomuzzi del girone d’andata.

Questa volta Campus vuole la rivincita e si vede. Il Pala Campus di Corneliano è gremito per l’occasione. La “faccia cattiva” che i padroni di casa hanno sin dall’avvio non nasconde le intenzioni e in un primo periodo perfetto (30-17) il match è ben indirizzato. I locali continuano a spingere con Zampolli, Sakellariou e Ciocca sugli scudi, ma una difesa e un’intensità di tutta la squadra che rimane altissima. Ceretti è ovunque a rimbalzo, Felicinageli corre a tutto gas. La forbice si apre ancor di più, ma prima dell’intervallo gli ospiti trovano cinque punti di fila e risalgono sul 50-39. Il gruppo albese è comunque saldamente al comando.

Il capolavoro sembra completarsi nella terza frazione, dove trascinati dal pubblico i locali allungano fino al +21. I torinesi provano a stare lì, ma la distanza a fine terza frazione è siderale: 76-59 (+17 Campus).

Come detto, però, la missione “sembra” completata, ma con un parziale devastante i viaggianti accorciano in cinque minuti: 80-79 e time-out Jacomuzzi. La sospensione non basta a fermare l’emorragia e l’inerzia: a suon di triple prosegue il ribaltone: 85-88 e vantaggio cussino. La S. Bernardo sembra ormai senza energie, ma trova il guizzo per riportarsi a -1. Il penultimo possesso è locale e Ciocca guadagna un prezioso fallo lottando a ribalzo e guadagna un viaggio in lunetta (a 9 secondi dal termine). L’1/2 porta tutto in parità (8-8) e la palla è del CUS che può tirare per vincere. Sakellariou, però, non ci sta e a 4 secondi dalla fine recupera la sfera a metà campo e corre a scoccare il tiro per vincere: è canestro! Esplode il palazzetto di Corneliano, vince Campus 90-88! I giocatori della panchina di casa e il pubblico corrono in campo per festeggiare una vittoria che arriva in un finale adrenalinico dopo una gara dominata per tre periodi, ma che sembrava ormai compromessa.

La S. Bernardo Campus aggancia così il CUS in testa alla classifica (con 18 vittorie in venti gare disputate) e può prepararsi con entusiasmo alla prossima difficile sfida in trasferta a Bra del prossimo weekend.

S. Bernardo Campus-CUS Torino: 90-88

Parziali (30-17, 20-22, 26-20, 14-29)

S. Bernardo Campus: Coti Zelati 9, Di Cola, Gandolfo ne, Feliciangeli 4, Varallo 3, Sakellariou 34, Lanfranconi ne, Gustin, Zola, Ceretti 4, Zampolli 17, Ciocca 19.

CUS Torino: Conti 17, Porcella 8, Trinchero 10, Paletto 12, Marangon 13, Trovato 3, Barbaria, Venezia, Porcella 8, Mortarino 17, Pietra.