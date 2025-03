La Bertram in cerca del tris contro Varese per difendere la posizione-playoff

Divieto di fermata. La Bertram Derthona Tortona è chiamata a cavalcare l’onda dell’inizio positivo del mese più impegnativo della stagione, almeno fino a questo punto. Ciò che ha iniziato a Trento e proseguito in settimana contro il Promitheas Patrasso la squadra bianconera vuole continuarlo ulteriormente ai danni dell’Openjobmetis Varese, avversaria nella sfida della 21ª giornata del campionato di Serie A Unipol, in programma domani, domenica 9 marzo, alle ore 16 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Dopo aver espugnato il campo dell’ex capolista solitaria e rilanciato le proprie ambizioni nelle Top 16 di Champions League firmando anche la vittoria più larga della propria annata con il +20 sui greci, il tris di successi servirebbe per respingere l’assalto al suo ottavo posto da parte della diretta concorrente Venezia, che poche ore prima, a mezzogiorno, cercherà l’affermazione a Sassari per appaiare momentaneamente in classifica la Bertram.

PRECEDENTE INCORAGGIANTE All’andata a Masnago, nella prima trasferta del campionato, fu una vittoria con i fuochi d’artificio per Tortona, 105 punti segnati (picco superato in stagione solo dai 106 rifilati a Brescia a metà gennaio), 31 di Tommy Kuhse (battuti ancor più di recente dai 35 di Gorham a Trento), un poderoso 22-0 di break per ribaltare il -11 accusato a poco dall’inizio della ripresa e portare a casa il risultato finale (95-105). I lombardi sono alle prese con un periodo difficile, 5 sconfitte di fila che li hanno ributtati ad un passo dalla zona rossa, in tredicesima piazza con 2 punti appena di vantaggio sulle posizioni-retrocessione e 10 in meno rispetto a Tortona. Con il nuovo coach, il greco Ioannis Kastritis, subentrato dopo la pausa di Coppa Italia e Nazionali al sollevato Herman Mandole, sono arrivati segnali di reazione, materializzati la scorsa domenica nella sconfitta subita soltanto al supplementare su uno dei campi più difficili del campionato, Trapani (106-93). La voglia-playoff della Bertram è lì per impedire il decisivo cambio di passo dell’Openjobmetis, prima di volare in Grecia per la terza volta in questa stagione per cercare di bissare mercoledì la vittoria con Patrasso. Con Jaron Johnson fuori rosa e lasciato andare Keifer Sykes al Legia Varsavia proprio alla vigilia, per la sfida di domani i varesini “ritrovano” il vice capocannoniere del campionato, Jaylen Hands (17.2 punti per gara), la cui squalifica di due giornate in seguito all’espulsione subita a Trapani è stata ridotta poi a una e convertita in multa pecunaria.

MATCH SPONSOR Cantine Volpi sarà il match sponsor della partita con Varese. Per l’occasione la storica azienda vitivinicola tortonese, Premium Sponsor del club dei Leoni, metterà su ogni seduta del palazzetto un buono di 10€ per una degustazione a Cascina La Zerba a Volpedo e offrirà un capo d’abbigliamento del merchandising Derthona Basket al team vincitore del DB Game dell’intervallo e una bottiglia di vino a tutti i partecipanti adulti del gioco. Anche in questa stagione lo stand di Cantine Volpi è presente durante le partite casalinghe della Bertram nella Sala Hospitality del PalaEnergica Paolo Ferrari, dove è possibile degustare i suoi vini.

DICHIARAZIONI «Varese è una squadra che ha sfiorato la vittoria a Trapani giocando una grande partita. Ha mostrato grande attitudine fisica in difesa e dovremo impattare questa energia per essere presenti a rimbalzo e limitare il gioco in campo aperto che esalta il loro talento», le parole del coach Walter De Raffaele. «Noi veniamo da due vittorie molto importanti sia per il campionato che per la coppa, due affermazioni di squadra contro avversarie di qualità. La coesione e la disponibilità del gruppo sono elementi fondamentali in una stagione lunga e difficile con tanti impegni. E le vittorie aiutano l’autostima».