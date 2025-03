I Lions di scena sul difficile parquet di La Spezia

I liguri di coach Mori arrivano all'appuntamento in grande fiducia, reduci da tre vittorie consecutive in questi Play-In Out. L'ultima, assegnata a tavolino dal giudice sportivo per 20-0 contro Don Bosco Crocetta per una posizione irregolare del secondo assistente allenatore, non cancella comunque il percorso netto della squadra sul campo. I bianconeri hanno infatti dominato le ultime uscite: successo esterno per 66-90 proprio contro Crocetta, roboanti affermazioni su Varese (69-99) in trasferta e Gallarate (108-91) tra le mura amiche.

A guidare la formazione ligure c'è un attacco prolifico, con diverse bocche da fuoco capaci di colpire con regolarità. Morciano è il leader con 20 punti di media, seguito da un solido Loschi (19.7) e da Merlo (18.7). Anche Ramirez (12.7) e Dias (9.7) danno un contributo fondamentale per garantire profondità al roster.

I Lions di coach Comazzi arrivano a La Spezia con il desiderio di riscatto dopo l'ultima, amara sconfitta contro Verodol Basket Cecina. Una gara vissuta sulle montagne russe, con Collegno capace di dominare per tre quarti e prendere il controllo nella terza frazione, salvo poi subire la rimonta dei toscani, trascinati da un monumentale Saccaggi. Il ko maturato all'overtime brucia ancora, ma i biancorossi sono chiamati a voltare pagina e trovare nuove energie per affrontare un avversario temibile come Spezia.

Con 10 punti in classifica, Collegno si trova in una posizione delicata. Il rischio play-out è concreto, soprattutto dopo l'aggancio di Cecina, ora appaiata ai biancorossi insieme a Gallarate. Servono quindi punti per la salvezza diretta. I Lions hanno davanti un percorso non facile, ma il talento e l'orgoglio della squadra di coach Comazzi possono fare la differenza. La sfida contro Spezia sarà un banco di prova severo, ma anche un'opportunità per rilanciare le ambizioni biancorosse. Vietato mollare!

Appuntamento quindi per domani alle ore 18:00 al Palasprint di La Spezia e sul canale YouTube @speziabasketclub7982.

CLASSIFICA

Don Bosco Crocetta - 20 pt

Virtus Siena - 18 pt

Mens Sana 1871 Siena - 18 pt

Olimpia Legnaia - 18 pt

Spezia Basket Club - 16 pt

Seagulls Genova - 14 pt

Campus Varese - 12 pt

Collegno Basket - 10 pt

Basket Cecina - 10 pt

Basketball Gallarate - 10 pt

ABC Castelfiorentino - 8 pt

Basket Club Serravalle - 2 pt