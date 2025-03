L’Autosped viaggia verso Schio

Il Famila è la squadra storica della pallacanestro femminile italiana del nuovo millennio, capace di iniziare e proseguire un ciclo dominante di vittorie sul territorio nazionale, in tutte le competizioni (Serie A1, Coppa Italia e Supercoppa Italiana). Nelle ultime stagioni, Schio si è imposta anche come una delle migliori formazioni di EuroLeague Women: nel 2022/23 la squadra allenata da Dikaioulakos ha centrato la Final Four, chiudendo al terzo posto, mentre nel 2024/25 il Famila ha centrato la Final Six, in programma a Saragozza dal 9 al 13 aprile. Le scledensi giocheranno contro il ZVVZ USK Praga mercoledì 9 aprile alle ore 17.30 nella prima gara della competizione.

Si tratta di una sfida di alto livello per le Giraffe, in uno dei palazzetti più importanti della pallacanestro femminile italiana.

A presentare la partita è stato coach Orazio Cutugno: «Ci attende un match sicuramente impegnativo, come lo è per ogni squadra che affronta il Famila Schio. Porremo il focus sull’accettare la sfida in primis sul piano fisico, con l’obiettivo di provare a limitare il loro talento offensivo e cercheremo soprattutto di avere maggiore presenza a rimbalzo contro la migliore formazione in questa voce statistica, per diminuire le loro seconde opportunità».

Curiosità ed ex della gara – Caterina Dotto (793) è a 7 rimbalzi dagli 800 in carriera tra tutte le competizioni di Serie A1, mentre Sofia Marangoni (247) è a tre rimbalzi dai 250 in maglia Autosped BCC Derthona.

Sono due le ex della partita, entrambe oggi in maglia BCC: Elisa Penna ha giocato a Schio per due anni, dal 2022 al 2024, contribuendo alle vittorie dello Scudetto nel 2023, della Coppa Italia nel 2023 e nel 2024 e della Supercoppa Italiana nel 2023, mentra Amanda Zahui B è scesa in campo con la canotta del Famila per una parte del 2022/23, vincendo la Supercoppa Italiana.