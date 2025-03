Il Rally Regione Piemonte pronto a prendersi la scena

La primavera bussa oramai alle porte ed è tempo di pensare all’appuntamento del #RA Rally Regione Piemonte , la diciannovesima edizione di uno degli eventi più esclusivi delle corse su strada italiane, in programma dall’ 11 al 13 aprile , pronto a rinnovare le sfide della massima serie tricolore, il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, del quale sarà la seconda prova sulle sette a calendario, oltre a dare il via alla Coppa Rally di Zona 1 . Altre validità ufficiali saranno quelle per il Campionato Italiano Junior (seconda prova) oltre che dei trofei monomarca GR Yaris Rally Cup e Suzuki Rally Cup .

Questo duemilaventicinque segna anche un piccolo, grande traguardo per la storia della competizione organizzata da Cinzano Rally Team, perché sarà l’edizione del decennale dopo la ripartenza avvenuta nel 2015.

Il classico, intrigante, appuntamento in Piemonte, sfida avvincente e di importanti contenuti tecnici oltre che di forte immagine per il territorio, è in procinto di aprire le iscrizioni, dal 12 marzo al 4 aprile, tornando ancora a proporre la città di Alba come cuore pulsante, con il parco assistenza, i riordini e le cerimonie di partenza e arrivo.

Le prove speciali si svilupperanno sulle colline, territorio che è patrimonio Unesco attraverso il sito dei paesaggi vitivinicoli, toccando la Valle Belbo, la Langa astigiana e la Bassa Langa con un percorso, sempre apprezzato dai piloti, nel quale sarà inserita la prova speciale “spettacolo” sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti, ad Alba, in grado di consentire al pubblico di ammirare tutto il suo svolgimento. Di nuovo significativo il coinvolgimento di Santo Stefano Belbo, il cui territorio è interessato da shakedown e prove speciali, tra cui la “powerstage” entrambi in diretta televisiva su ACI SPORT TV SKY 228.

Il Rally, nel rispetto del format di gara previsto dalla Federazione, si snoda su tre giorni, con partenza il venerdì 11 aprile alla sera (ore 20,00, con precedenza ai concorrenti della Coppa di Zona) e arrivo con premiazione alla domenica 13 aprile (ore 16,21) dopo aver percorso di 112,800 chilometri di distanza competitiva, punteggiati da 13 prove speciali, mentre è ridotto a 8 Prove Speciali il percorso della gara per il Campionato di Zona (69,840 Km), la quale seguirà la corsa del tricolore durante la giornata di sabato 12 aprile, tornando ad Alba dalle ore 19,41.

Il Rally Regione Piemonte entrerà nel vivo da giovedì 10 aprile, con le operazioni di verifica sportiva e tecnica (tra Piazza Medford e Piazza Prunotto in Alba), poi motori accesi per lo Shakedown, il test con le vetture da gara, in programma venerdì 11 dalle 13.30 alle 18,00 con suddivisione in turni.

Nel sito internet sono già presenti tutte le informazioni per l’evento.