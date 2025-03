Tecnoengineering Moncalieri da applausi: vittoria in trasferta contro Selargius e salvezza più vicina

LA GARA

L'avvio del match è piuttosto contratto, con entrambe le squadre che faticano a concretizzare. A sbloccare il punteggio è Ceccarelli, che infila una tripla e firma i primi cinque punti per Selargius. La risposta di Moncalieri è immediata: Ngamene offre i due punti che valgono il sorpasso e una tripla di Mitreva chiude il primo quarto sul 7-12.

Nel secondo periodo l’intensità aumenta e, dopo una fase di equilibrio, Selargius piazza un parziale di 10-0 guidato da D’Angelo. Per Moncalieri è un campanello d’allarme, che ricorda il blackout già visto nella sconfitta contro Repower Sanga Milano. Prima dell’intervallo, però, le Lunette reagiscono: i canestri di Pasero e Salvini riducono lo svantaggio, prima che Berrad fissi il punteggio sul 25-23 per le sarde.

Alla ripresa, Selargius prova ad allungare con un altro canestro di Berrad, ma Moncalieri riesce a fare la differenza con tanta precisione dal perimetro. Se è vero che le percentuali nel pitturato si equivalgono, altrettanto non si può dire per i tiri dalla lunga distanza su cui le gialloblù si dimostrano infallibili: Grosso sigla la sua prima tripla, Mitreva la imita poco dopo e replica negli ultimi minuti, portando le Lunette sul +9. Il terzo quarto si chiude sul 33-42.

La reazione di Selargius non si fa attendere: spinte dal pubblico, le padrone di casa provano la rimonta. Thiam, Ingenito e Berrad colpiscono dal perimetro, riportando Selargius a -3 con meno di un minuto sul cronometro. A spegnere le speranze delle sarde ci pensa Cordola, che segna due punti preziosi, seguiti dai liberi di Pasero che chiudono definitivamente il match. Alla fine della partita il tabellone segna 48-55.

Le ragazze di coach Terzolo tornano a casa con il sorriso e salgono al 9° posto, proprio alle spalle di Selargius. Decisiva per le sorti del match è stata la precisione in attacco: entrambe le squadre hanno tentato lo stesso numero di tiri dal campo, ma Moncalieri ha chiuso con un 38% di realizzazioni contro il 33% delle avversarie.

Nella prossima giornata la Tecnoengineering Moncalieri torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive: al PalaEinaudi arriverà la Cestistica Spezzina, squadra che al momento è appaiata con Moncalieri in classifica. L’appuntamento è domenica 16 marzo alle ore 18:00 per un’altra sfida determinante in ottica salvezza.

TABELLINI

Nuova Icom San Salvatore Selargius – Tecnoengineering Moncalieri 48-55

Parziali (7-12, 25-23, 33-42)

Nuova Icom San Salvatore Selargius: D’Angelo 6, Mura 4, Berrad 8, Favre 8, Ceccarelli 7, Madeddu 0, Ingenito 5, Pinna 1, Valenti ne, Thiam 9, Lapa ne, Porcu ne. All. Maslarinos.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 8, Ngamene 4, Cordola 7, Pasero 14, Grosso 6, Corgnati, Mitreva 9, Gesuele, Salvini 5, Avagnina 2, Obaseki. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.