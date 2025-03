Torino, ora sono cinque di fila: Reale Mutua sbanca anche Verona

Torino ancora una volta è riuscita a reagire a una partenza complicata, prendendo poi grande fiducia nei due quarti centrali grazie a un Kevion Taylor protagonista assoluto (26 punti nel finale). I torinesi hanno anche raggiunto il +18, Verona ha tentato prepotentemente la rimonta, caricata dal proprio pubblico, ma ancora una volta è stata fondamentale la solidità mentale di Schina e compagni, per resistere alla rimonta avversaria e conquistare i due punti. Il risultato finale è 73-78, con Torino che va al break della Coppa Italia con il bilancio nuovamente in parità sul 16-16.

QUINTETTI

Verona: Penna, Copeland, Udom, Esposito, Cannon

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Ladurner

Partenza difficile per la Reale Mutua che subisce sin dai primi istanti la grande aggressività della Tezenis: la difesa scaligera e la concretezza nel pitturato di Esposito valgono un primo parziale di 8-0 e il timeout immediato di coach Moretti. Torino inizia a trovare la via del canestro con Ladurner, seppur facendo fatica a trovare continuità offensiva. L’ingresso in campo di Ghirlanda permette di limitare la grande partenza di Esposito (che aveva già raggiunto la doppia cifra) e Torino ne approfitta per mettersi in ritmo anche dall’altra parte con Landi per trovare il vantaggio in chiusura di primo quarto sul 19-20.

Torino adotta un assetto piccolo per sopperire ai problemi di falli di Ladurner (già al 3° in avvio di secondo quarto). I ragazzi di coach Moretti si fanno ingolosire da qualche scelta di tiro azzardata di troppo e Verona riprende il vantaggio sul 25-23. Per Torino si fa avanti Severini, caldo dall’arco e lucido in difesa per consentire ai suoi di rispondere. Grande fisicità in campo ed equilibrio fino alla chiusura del secondo quarto: si va negli spogliatoi con Torino avanti di una sola lunghezza sul 36-37.

Alla ripresa dei giochi sale in cattedra Kevion Taylor: l’americano infila tre bombe in fila, la difesa torinese regge dall’altra parte e così la Reale Mutua abbozza un primo tentativo di allungo. Taylor è ancora caldo, Seck è concreto nel pitturato e il gap inizia così a farsi incoraggiante per Torino, che raggiunge la doppia cifra di vantaggio fino al +15. L’entusiasmo in attacco è contagioso e si sblocca così anche Montano per chiudere la terza frazione sul +18 (45-63).

In avvio di quarto periodo Torino subisce la reazione degli scaligeri che provano immediatamente a ricucire lo strappo e rientrare in partita: Verona alza il ritmo con Palumbo e Copeland per riportare lo svantaggio in singola cifra. Sul 62-71 a 5 minuti dal termine, coach Moretti chiama timeout per riordinare le idee dei torinesi. L’inerzia si sposta dalla parte dei padroni di casa, trascinati dal loro pubblico, ma ci pensa Ajayi in schiacciata a fermare il parziale Tezenis e ridare respiro ai suoi. Verona però è pienamente in partita: Udom mette la tripla del +6 e diventa una battaglia di nervi verso la volata finale. Nervi che Torino riesce a tenere saldi fino alla fine, resistendo e conquistando una vittoria sudata. Il risultato finale è 73-78.

Coach Moretti: «Ovviamente siamo contenti di essere riusciti a portare via due punti da un campo difficile. Verona in casa aveva battuto avversari importanti, temevamo la loro fisicità, che siamo riusciti a pareggiare con la nostra volontà e il desiderio di competere e lottare. Ancora una volta siamo stati bravi a reagire a una partenza difficile dove avevamo avuto problemi ad attaccare l’area. Fondamentali per noi i due quarti centrali e bravi a gestire il margine nel finale.»

Tezenis Verona - Reale Mutua Torino 73-78

Parziali (19-20, 17-17, 9-26, 28-15)

Tezenis Verona: Ethan Esposito 14 (7/15, 0/0), Zach Copeland 14 (2/4, 2/6), Jalen Cannon 14 (5/7, 0/0), Mattia Palumbo 10 (5/8, 0/1), Lorenzo Penna 8 (2/3, 1/5), Liam Udom 7 (2/4, 1/2), Leonardo Faggian 4 (1/2, 0/2), Vittorio Bartoli 2 (1/1, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 36 5 + 31 (Mattia Palumbo 8) - Assist: 14 (Lorenzo Penna 8)

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 26 (3/6, 5/9), Giovanni Severini 9 (0/1, 3/4), Maximilian Ladurner 9 (4/5, 0/0), Matteo Schina 8 (1/3, 1/6), Matteo Montano 7 (1/6, 1/7), Ife Ajayi 6 (2/7, 0/2), Matteo Ghirlanda 6 (1/1, 1/2), Aristide Landi 5 (1/1, 1/5), Fadilou Seck 2 (1/2, 0/0), Federico Avino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Ife Ajayi 7) - Assist: 14 (Matteo Schina 10)