Asti Padel Teams: i risultati della quindicesima giornata 

Ad una sola giornata dal termine della Regular Season del campionato invernale di padel a squadre del CSI di Asti, è già quasi tutto definito per il passaggio del turno in vista dei Playoff che inizieranno lunedì 24 marzo.

Nel Girone Silver sono già note le sette squadre che accederanno ai Playoff Silver e le tre che invece avranno l’accesso diretto alla Coppa Bronze, l’ultima giornata di campionato servirà a stabilire le posizioni definitive e quindi gli incroci.

La vittoria di Treni Golf Asti Padel per 3-0 ai danni di 100k nella serata di mercoledì 5 marzo ha fissato la posizione in classifica per entrambi i team: i Treni, con 21 punti, possono già festeggiare il primo posto (incontreranno la sesta Silver ai quarti di finale), mentre 100k (10pt) non potrà andare oltre al settimo e ultimo posto disponibile, per cui dovrà vedersela con la nona classificata del Gold ai quarti.

Nella stessa serata F.T.P. Soc. Coop. batte 3-0 Grisù, faticando particolarmente nell’ultimo set (7-5), ma con i suoi 18 punti non potrà superare i Treni per effetto dello scontro diretto perso ad inizio seconda fase e, anzi, dovrà far attenzione alle squadre che la seguono in classifica e che potrebbero scalzarla al secondo posto.

Vincono infatti 3-0 anche I Medioman lunedì 3 contro Ventunoetrenta, vittoria piena che li porta al terzo posto a 17 punti, mentre perde un po’ di terreno Juve che mercoledì 5 vince i primi due set contro 292PADEL ma cede nell’ultimo e si piazza al quarto posto a 16 punti.

Vedi l’incontro integrale su Youtube: APT Asti – Juve vs 292PADEL

Ne approfittano lunedì 3 gli Impensabili vincendo 3-0 contro Asados e portandosi a 15 punti, tallonati comunque da 292PADEL che, grazie al set vinto contro Juve, si assesta a 13 punti e non potrà essere superata da 100k grazie alla vittoria nello scontro diretto.

Per scoprire quale sarà l’ottava partecipante dei Playoff Silver bisognerà attendere lo scontro diretto del Gold tra Arena Padel Team, attualmente penultima a 6 punti, e TSG Italia, ultima a 3 punti: se TSG dovesse vincere 3-0 nella sfida di mercoledì 12 marzo riuscirebbe a qualificarsi ai Playoff Gold, relegando gli avversari ai Playoff Silver, ma ad Arena basterebbe vincere un solo set per evitare la retrocessione.

Entrambe le compagini sono uscite sconfitte nella quindicesima giornata di campionato: A-Team, con la vittoria per 3-0 su TSG, sorpassa Those Six che invece, contro Arena, ottiene solo un 2-1. Cisterna Padel Club ha la meglio per 3-0 anche su Eagles e mantiene la vetta della classifica, mentre Breaking Ball si avvicina ai Those Six battendo a punteggio pieno I Puntazos.

Nella prossima giornata, che sarà l’ultima di Regular Season, potrà succedere ancora comunque di tutto: Cisterna (18 punti) dovrà fare attenzione a non fare passi falsi se vorrà mantenere il primato, mentre A-Team (16) proverà di tutto per il sorpasso, così come Those Six (15) e Breaking Ball (14) potranno tentare l’aggancio in seconda posizione. Eagles (9), Addominal (8) e I Puntazos (7) non potranno superare la quinta posizione, ma sarà dura la lotta per evitare gli incroci più difficili dei quarti di finale.

Quarti di finale che inizieranno lunedì 24 marzo, poiché dal 17 al 23 si osserverà un turno di riposo, e che proseguiranno nelle serate di martedì 25 e mercoledì 26. Lunedì 31 sono previste le due semifinali Gold, mentre le semifinali Silver si giocheranno martedì 1° aprile. Mercoledì 2 aprile inizieranno le gare della Coppa Bronze, con le squadre eliminate dal Girone Silver e dal primo turno di Playoff. Domenica 6 aprile, presso il circolo Waya Padel, si svolgeranno le finali di tutte e tre le categorie a partire dal mattino con il Bronze, poi Silver e infine Gold. Seguiranno le premiazioni e la grigliata di carne in stile argentino a cura di “Asado Fuego & BBQ”.

Nella foto Arena Padel Team (Greco/Alafleur) e TSG Italia Padel (Zoppi/Capra) che si affronteranno nella sfida salvezza dell'ultima giornata.