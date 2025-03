Igor Agil Volley: la serie B2 a un passo dal tie-break contro Alba

Un quarto set chiuso sul 28-26 e un tie break sfiorato. La Igor Agil Volley cede a L’Alba Volley nella 18esima giornata di campionato, mettendo in campo una bella rimonta. Ianuale in regia e Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (durante il match dentro Laneve, Annovazzi, Sommariva, Fikaj). Il primo set è tutto in salita per le Igorine (8-2 e poi 16-2), che provano a ricucire ma il divario rimane ampio (25-13). La musica cambia completamente nel secondo set e nella prima parte di gioco è confronto punto a punto (7-8). Mettono nel freccia le Igorine (13-16) e sono brave a contenere il rientro delle avversarie: 19-25 e 1 pari. Terzo set molto simile al primo, Alba fa presto il parziale che vale l’8-3 e le Igorine devono rincorrere. Dal 21-12 è 25-14. Le Igorine sono pazienti e l’avvio 2-8 mostra tutta la loro determinazione. Avanti fino al 13-16, Alba trova il modo di ricucire e il finale si accende: 21 pari e punto a punto con le Igorine vicinissime al tie break (avanti 24-25). Alba cancella la palla set e piccoli dettagli fanno la differenza: 28-26.