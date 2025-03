Sconfitta per la Reale Mutua Torino ’81 che perde fuori casa contro il R.N. Arenzano

Inizia il match e l’Arenzano si porta subito in vantaggio con Ghillino, la Reale Mutua Torino ’81 Iren reagisce e pareggia i conti con Tononi, ma i liguri partono forte e fanno il 3-1 con il rigore trasformato da Ghillino e con la rete di Giordano allo scadere del primo tempo di gioco . Si rientra in acqua e i ragazzi di Robello realizzano il 4-1 con il gol in superiorità numerica di Navone . I gialloblù iniziano ad entrare in partita: Cigolini fa il 4-2 con l’uomo in più, Novara accorcia sul -1 e il croato Vinko Lisica segna il gol del momentaneo pareggio . L’Arenzano non ci sta e Ghillino realizza il rigore del 5-4, ma Costa risponde in superiorità numerica. I padroni di casa continuano ad attaccare e si portano sul 7-5 grazie a Ferrari e Arco.

Al cambio vasca l’Arenzano fa il +3 con la superiorità numerica di Bruzzone e la Torino ’81 accorcia sull’8-6 con Lisica, ma ancora Ghillino porta i suoi sul 9-6 dai cinque metri. I ragazzi di Simone Aversa non mollano e realizzano il 9-7 con Novara con l’uomo in più, ma i padroni di casa rispondono con Giovanetti. Al tramonto del terzo tempo i torinesi si riportano sul -2 grazie alla rete del capitano Maffè in superiorità numerica. Si entra in acqua per l’ultimo quarto di gioco e l’Arenzano allunga sull’11-8 con Ghillino. Reazione d’orgoglio per la Reale Mutua Torino ’81 che attacca e realizza l’11-10 con le reti di Tononi e Novara in superiorità numerica, ma è ancora l’Arenzano a trovare la via della rete con Borelli. A un minuto alla fine del match Lisica segna la rete del 12-11 finale.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Sconfitta che pesa sulla classifica, era una partita che temevo perché l'Arenzano sta attraversando un ottimo momento di forma, noi non siamo stati ludici in troppe occasioni ed abbiamo commesso molti errori tecnici individuali. Per l’ennesima volta ci abbiamo messo troppo ad entrare in partita, quindi abbiamo dovuto inseguire sempre, sbagliando superiorità numeriche a ripetizione. Complimenti all’Arenzano, hanno voluto di più questa vittoria».

IL TABELLINO

R.N. ARENZANO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 12-11

Parziali (3-1; 4-4; 3-3; 2-3)

R.N. ARENZANO: Graffigna, Pedrini, Delvecchio, Ghillino 5, Bruzzone 1, Borelli 1, Ferrari 1, Arco, Mantovani, Giovanetti 1, Navone 1, Giordano 1, Armenante, Verolla. All. Robello.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 3, Abate, Tononi 2, Maffè 1, Cigolini 1, Costa 1, Ermondi, Gattarossa, Cassia, Novara 3, Colombo, Romanazzi, Coccia. All. Aversa.

GLI ARBITRI: PINATO - TORNEO

LE NOTE: Usciti per limite di falli Verolla (A) e Maffè (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: R.N. Arenzano 3/9 +3 rigori e Reale Mutua Torino ’81 Iren 6/15 + un rigore. Spettatori 100 circa.