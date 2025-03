Paffoni eroica al Pala Cipir: Legnano battuta rimontando 17 punti

Inizio bollente per i rossoverdi, che si attivano subito con Misters, Ferraro e Stepanovic, impacchettando una partenza folgorante da 18-0 in meno di 5'. I Knights però reagiscono con la solidità che li contraddistingue e con un'ottima metà di secondo quarto riescono a ricucire il sostanzioso svantaggio fino al 24-19 del primo quarto. Nel secondo periodo la sfida si accende e capitan Balanzoni tiene in piedi i suoi con 10 punti nella frazione, mentre Raivio e Sodero firmano il sorpasso. La Fulgor stringe i denti e l'arrivo all'intervallo dice 43-49 per i viaggianti.

La ripresa segna il momento più buio per gli uomini di coach Eliantonio, che subiscono la verve dei legnanesi e sprofondano fino al -17 (60-77), dove la Paffoni inizia a reagire colpo su colpo per evitare il tracollo totale prima dell'ultima frazione. Con le speranza ridotte all'osso, però, Balanzoni e compagni trovano la forza di rimettersi in piedi e iniziano a colpire a ripetizione dall'arco: Ferraro guida le truppe con 4 triple a segno, che corroborano un meraviglioso 8/12 dai 6,75m che lancia in avanti i lupi. Dopo poco più di 6' la Fulgor sorpassa (85-84) e sono proprio i già citati dardi dalla distanza di Ferraro a segnare l'allungo decisivo, con Misters che mette a segno l'ultima firma per mandare i titoli di coda su una partita a dir poco eroica.

Paffoni Fulgor Basket Omegna - SAE Scientifica Legnano 96-90

Parziali (24-19, 19-30, 20-30, 33-11)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 20 (1/3, 6/12), Arsenije Stepanovic 20 (2/4, 4/7), Massimiliano Ferraro 18 (0/0, 6/10), Jacopo Balanzoni 12 (6/6, 0/0), Saverio Mazzantini 9 (3/6, 1/4), Matteo Maruca 7 (1/1, 1/2), Francesco Paolin 7 (2/4, 0/2), Matteo Corgnati 3 (0/0, 1/3), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0), Tobia Strino 0 (0/0, 0/0)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 20 (5/10, 1/3), Guglielmo Sodero 20 (0/1, 6/9), Guido Scali 19 (6/6, 1/4), Pietro Agostini 11 (5/8, 0/3), Francesco Oboe 9 (2/5, 1/3), Mattia Mastroianni 6 (3/5, 0/3), Ezio Gallizzi 5 (1/2, 1/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Quarisa 0 (0/0, 0/0), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)