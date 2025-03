Igor Volley: l'U16 Regionale è Campione Territoriale

Campionesse territoriali! Le Igorine conquistano con merito il titolo territoriale Under 16 dopo un derby e una finalissima che è stata una vera battaglia. La formazione di Valeria Alberti, che disputa il campionato regionale, ha battuto 3-0 (25-8; 25-17; 25-18) la Igor Volley Azzurra in un derby ricco di emozioni e con un grande tifo da parte di tutti i famigliari presenti. In finalissima invece vittoria contro le padrone di casa di Sammaborgo per 3-1 (25-21; 22-25; 25-19; 25-15). Nella finalina le Igorine della squadra Azzurra (sotto età di due anni) hanno ceduto ad Alessandria 0-3 (20-25; 19-25; 20-25). Una finale che è stata un confronto intenso, durante la quale le Igorine si sono trovate per tratti anche a inseguire, hanno visto l'avversaria avvicinarsi, brave però a compattarsi per trovare il modo di emergere e giocare un quarto set con determinazione (l'avvio 1-10 ha fatto davvero la differenza).

Valeria Alberti: «Una vittoria importante, contro una squadra che non aveva mai perso e infatti è stata una bella partita e noi siamo state brave a starci. Sapevamo che ci avrebbero messo sotto pressione, noi ne siamo uscite positivamente. Oggi siamo felici, da domani testa al cammino regionale che prevede tre sfide tutte difficili e importanti».

Le protagoniste: Emma Sommariva, Anna Sclavo, Denise Parini, Luisa Galvanin, Margherita Mino, Melissa Fikaj, Federica Nicolello, Emma Bagarotti, Sofia Turco, Leitizia Aurighi, Eleonora Mihali, Emma Maestrelli, Giorgia Pasqualini, Noemi Grassi, Vittoria Raviglione.

Quarto posto per la formazione Azzurra di Mattia Rossi, che ha preso parte al campionato Under 16 sotto età di due anni. Un segnale importante aver conquistato un posto in Final Four, frutto del grande lavoro svolto quotidianamente in palestra. Per loro, che disputano il campionato Under 14, sarà Final Four esattamente fra una settimana!

Le protagoniste: Giulia Maffè, Azzurra Varrà, Cecilia Bernardi, Maria Vittoria Brezza, Nicole Zilio, Marina Pusterla, Giada Firpi, Francesca Di Resta, Giada Maracich, Matilde Lanza, Vittoria Callegari, Giulia Landoni, Irene Cominoli, Elisabetta Romeo, Laura Ferri, Elisabetta Racanati.