L'Autosped BCC Derthona lotta, ma si arrende al talento e alla forza di Schio

Sconfitta per l’ Autosped BCC Derthona al PalaRomare: di fronte al Famila Wuber Schio , la squadra che ha dominato l’ultimo ventennio della pallacanestro femminile italiana, la formazione allenata da Cutugno gioca alla pari e resiste alla forza avversaria per oltre venticinque minuti, prima di subire il break decisivo per le sorti dell’incontro. Tra le chiavi del successo di Schio i rimbalzi offensivi e i punti segnati da seconda opportunità, ma il BCC esce da questa sfida con tanti segnali importanti per la parte finale della stagione.

Prima frazione ad alta intensità al PalaRomare: il BCC trova fluidità offensiva e precisione nel tiro da fuori, arrivando a condurre per 15-18. Nelle battute finali del quarto, il 9-0 casalingo consente a Schio di passare in vantaggio e chiudere avanti 24-18 al 10’. Nel secondo quarto, il Famila alza l’intensità della propria difesa e trova energia dalle seconde opportunità offensive per allungare nel punteggio oltre la doppia cifra di margine: all’intervallo il parziale è 43-31.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped prova a rimanere a contatto nel punteggio, ma le giocate di Sottana e i rimbalzi offensivi consentono a Schio prima di controllare il tentativo di rientro e poi di dilatare il gap sino al +20 (68-48) della terza sirena. Nell’ultimo quarto il BCC mette in campo grande energia e intensità, giocando nuovamente alla pari con le avversarie: il finale vede il successo del Famila per 88-69.

Il commento di coach Orazio Cutugno: «I rimbalzi hanno creato una parte importante del divario, così come la capacità di Schio di punire i nostri errori difensivi. Per larghi tratti abbiamo giocato alla pari, con sfrontatezza, quindi ci prendiamo anche diverse cose buone. L’attenzione nell’alzare l’asticella dal punto di vista tecnico-tattico e fisico visto l’avversario era necessario».

Le parole della capitana Beatrice Attura: «Sapevamo che Schio è una delle migliori squadre d’Europa: noi soffriamo un po’ la loro fisicità, ma credo che in attacco abbiamo giocato bene ci siano spunti positivi da prendere per continuare a crescere per la fase finale del campionato. Abbiamo tante giocatrici che riescono a mettere intensità in difesa e questo ci aiuta, inoltre riusciamo a cambiare difesa per togliere ritmo offensivo alle avversarie. Pensiamo una partita alla volta, abbiamo altre due partite e poi il primo turno playoff».

Famila Wuber Schio - Autosped BCC Derthona 88-69

Parziali (24-18, 43-31, 68-48)

Schio: Juhasz 4, Bestagno 12, Sottana 10, Zanardi 3, Verona 12, Panzera, Salaun 15, Andre 10, Keys 5, Laksa 17. All. Dikaioulakos

BCC Derthona: Dotto 11, Marangoni, Milani, Premasunac, Leonardi, Zahui B. 15, Arado 2, Attura 19, Melchiori 11, Penna 11, Gatti ne. All. Cutugno