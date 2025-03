S.G. Concordia, le gare del fine settimana

Ad affrontare la loro prima gara, il gruppo dell’Avviamento all’Agonismo, con ginnaste che si allenano da pochi mesi nel settore agonistico, seguite dalle giovani allenatrici Giulia Maggio e Giada Papasergi.

In una gara molto affollata in tutte le categorie, le Concordine hanno ottenuto dei buoni piazzamenti, tutte nella parte alta della classifica, ottenuta dalla somma dei punteggi dei due esercizi eseguiti.

Nelle Allieve 2 Aurora Scordi è 8ª All Around, 4ª al corpo libero. Noemi Mignano è 12ª All Around, 2ª al cerchio, Aurora Bretto è 19ª All Around, 2ª alla fune, su 41 ginnaste partecipanti.

Nelle Allieve 4 Elisa Ferrero è 12ª All Around, 2ª al corpo libero, su 42 partecipanti.

Domenica è stata la volta di Adele Oliviero, A1, la più giovane del gruppo, Giulia Randazzo, A5, e di Emma Mormando, Junior 5, la più esperta.

Adele ha conquistato un meritatissimo Bronzo All Around, con il 1° posto al cerchio ed il 2° al corpo libero, Emma ha ottenuto l’Argento con All Around, mentre per Giulia, anche lei alla prima gara, è stata una giornata sfortunata: dopo una bella prova al corpo libero che ha ottenuto il 2° posto, si è infortunata durante l’esercizio al cerchio.

A bordo pedana, le allenatrici Martina Brosio e Giulia Manusia.

Sabato, al Pala Ravizza di Pavia, si è svolta la 2ª prova del Campionato di serie C.

Accompagnata dalla tecnica Clara Shermer, è scesa in pedana la squadra della Concordia, che in questa prova ha schierato Alessandra Bellone, impegnata al cerchio e alla palla, Daria Molinari alle clavette, la giovane Ilenia Molinaro al nastro, in supporto dalla società amica Gym Aosta, e Sabrina De Marco come riserva. Chiudono la gara in 22^ posizione, su 46 squadre partecipanti.

«Per tutte le ginnaste che sono scese in pedana – afferma la presidente del team chivassese, Maria luisa Zenti – siamo sicuri che ci sono ampie possibilità di crescita e margini di miglioramento, obiettivi del lavoro che svolgeremo in palestra nelle prossime settimane»