I Giaguari Torino vincono contro Varese

Nonostante quel che potrebbe far pensare il risultato, non è stata una partita semplice per i Giaguari, che hanno iniziato molto contratti, hanno subito un intercetto al primo lancio della partita ed hanno subito anche un touchdown sulla immediata risposta degli Skorpions. Fortunatamente per i Giaguari, la segnatura è stata annullata per un fallo. Con le difese che hanno prevalso sugli attacchi avversari, ci ha pensato Tavion McCarthy a rompere gli equilibri con un punt return da 70 yard nel quale ha mostrato una velocità davvero strabiliante.

Gli Skorpions hanno ribattuto subito con un touchdown del quarterback McClure, ma da quel momento in poi i Giaguari hanno preso le redini della partita e non le hanno più mollate. Ancora McCarthy è andato a segno su passaggio da 40 yard di Lewandowski e per poco non si ripete proprio allo scadere del primo tempo, quando riceve un pallone in end zone atterrando, però, fuori dal campo.

Nel secondo tempo la cronaca parla solo giallonero. La difesa sale in cattedra, respingendo tutti gli attacchi degli Skorpions sia su corsa che su lancio, e l’attacco mette a segno ancora due touchdown su corsa di La Rocca e Tenconi, intervallati dal Field Goal di Salsa, che fissa il punteggio sul 31-7 finale.

Un inizio di campionato così in prima divisione non lo si vedeva dal 1988 in casa Giaguari, e domenica prossima, quando a Borgaretto arriveranno i Pirates Albisola, i padroni di casa avranno la possibilità di portarsi addirittura 4-0. Coach Ramler predica prudenza, però, pur godendosi un inizio di stagione straordinario.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Kurt RAMLER - Head Coach: «dobbiamo dare molto credito a Varese nel primo tempo. Avevano preparato qualche sorpresa per noi ed hanno giocato veramente bene. Nel primo tempo in attacco non siamo praticamente riusciti a fare quello che avevamo preparato, ma nonostante ciò siamo quasi riusciti ad andare all’intervallo con un vantaggio di due segnature, ma nel secondo tempo i ragazzi sono usciti dallo spogliatoio ed hanno giocato nella maniera in cui sappiamo giocare. Nell’intervallo abbiamo analizzato alcuni punti deboli nel loro allineamento e nel personale in campo ed abbiamo cercato di sfruttarle.

Essere 3-0 oggi è fantastico, non potrebbe andare meglio di così, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ancora. Non siamo preoccupati degli avversari, ci preoccupiamo solamente di noi stessi e di giocare al meglio di noi stessi. La prossima settimana ci aspetta un’altra grande partita contro un ottimo avversario».

Giovanni LA ROCCA - Running Back: «Abbiamo giocato il primo quarto un po’ più lenti del solito e loro sono comunque una squadra tosta con un bel box che ci ha impedito di correre come sappiamo fare. Poi coach Ramler e coach Hakala hanno aggiustato quello che c’era da aggiustare e siamo tornati in noi.

Io cerco di mettermi a disposizione della squadra e al momento sta andando molto bene. Speriamo che continui così. Io gioco per vincere: rispetto per tutti e paura per nessuno».