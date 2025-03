Spezia troppo forte per i Lions

I biancorossi subiscono la fisicità e il talento dei padroni di casa, che prendono il controllo della gara sin dal primo quarto e non lasciano spazio a rimonte. I Lions non riescono a trovare la compattezza necessaria per contrastare un avversario più determinato e preciso.

Per Collegno il miglior realizzatore è De Bartolomeo con 21 punti, seguito da Obase (15) e Castellino (8). Dall’altra parte, Spezia si affida alle fiammate di Loschi (25 punti), Morciano (20) e Merlo (15), trascinatori di un attacco che non si è mai fermato.

LA GARA

L’avvio è subito di marca bianconera, i padroni di casa trovano soluzioni efficaci in attacco, trascinati da un ispirato Loschi, autore di 15 punti nel primo periodo. Dall’altra parte Obase prova a tenere a galla i Lions, ma Spezia chiude il primo quarto sul 22-13. Nel secondo periodo la difesa spezzina stringe le maglie, mentre l’attacco di Collegno fatica a trovare continuità. Morciano e Merlo trascinano i liguri aumentando il gap fino al 52-25 dell’intervallo lungo.

Nella ripresa, Collegno prova a reagire con un buon impatto di Castellino e De Bartolomeo, ma Spezia continua a colpire con Morciano, ampliando ulteriormente il vantaggio (74-47 al 30’). Nell’ultimo quarto De Bartolomeo prova a rianimare i Lions, ma è un fuoco di paglia: i padroni di casa amministrano senza problemi e chiudono il match sul definitivo 98-73.

I biancorossi dovranno voltare pagina in fretta e prepararsi per la prossima sfida, cercando di ritrovare ritmo e fiducia dopo una serata difficile al Palasprint. I Lions torneranno in campo mercoledì 12 marzo contro Note Di Siena Mens Sana, per la quinta giornata della seconda fase di Serie B Interregionale. Palla a due alle ore 21:00 al PalaCollegno. I Ticket sono acquistabili online a questo link: liveticket o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family – 5 € biglietto singolo – 3 € biglietto ridotto).

TABELLINI

Spezia Basket Club - Collegno Basket 98-73

Parziali (22-13, 52-25, 74-47)

Spezia Basket Club: Pettinaroli 3, Manto 3, Andujar 13, Beghè 1, Gogshvili 4, Merlo 15, Loschi 25, Giacomazzi, Morciano 20, Steffanini, Tedeschi 2, Dias 12. All. Mori.

Collegno Basket: Obase 15, Bossola 5, Milone 6, Castellino 8, Tarditi 4, Fracasso, Obakhavbaye 7, Grillo 5, Lo Buono 2, De Bartolomeo 21. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.