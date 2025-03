Club76: i risultati del weekend

In Serie A1 le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno ceduto 3-0 nella trasferta a Novara, nel corso della prima giornata di Playoff. In Serie B1 nei giorni scorsi MTS Tecnicaer Santena ha ceduto 3-1 contro Capo d'Orso Palau. In Serie B2 l’Alba Volley ha vinto 3-1 contro l'Igor Volley Novara.

In Serie B2 il Club76 Fenera Chieri ha ceduto al tie break 3-2 affrontando il CUS Pavia. Le collinari di coach Moglio rientrano da Pavia con un punto che muove la classifica, ma con il rimpianto di avere buttato via una buona possibilità di salire verso le zone più sicure della classifica.

Chieri è superiore nei muri 9 a 8, negli ace 8-6, ma molto più fallosa delle avversarie con 39 errori contro 22. Top scorer per Chieri Zussino con 22 punti, seguita da Giannelli con 18 e da Biagianti con 15. Prossima gara al PalaFenera di Chieri sabato 15 marzo alle 18,30 contro Uiv Pavia.

Le ragazze del Club76 Playasti in U16 regionale vincono 3-0 contro Libellula Volley Bra, conquistando il titolo di campionesse provinciali Under 16. L'Under 16 regionale conclude la sua esperienza provinciale con un trionfo, aggiudicandosi meritatamente il primo posto del podio, con determinazione e impegno.

In Serie C il Club76 Playasti si impone 1-3 su Vicoforte Volley Ceva Editel Bam, mettendo in bisaccia altri tre punti fondamentali. Le ragazze di coach Silvia Asola dimostrano non solo di avere coraggio e voglia di vincere contro le pari età, ma anche di sapersi confrontare con avversarie più esperte.

In I Divisione il Club76 Playasti vince 1-3 contro VBC Savigliano. In U16 il Club76 Playasti vince 3-1 contro Pvb Canelli Bosca 16.

Bene anche il Club76 Fenera Chieri Gold in U13, che vince 0-4 contro Cus Torino Blu. Dopo la cocente sconfitta in casa per 1-3 alle “clubbine” serviva la partita perfetta. Nei primi due set il CUS prova ad impensierire le biancoblù, ma con scarsi risultati. Era troppa la voglia di guadagnare anche il Gold set, conquistando meritatamente la semifinale.

ALTRI RISULTATI

Sabato 8 marzo

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°-8° posto: Club76 L’Alba Volley 2011 Reg vs Villanova Volley Bam 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°-16° posto: Club76 Playasti Provinciale vs Lab Travel Cuneo 1-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°-16° posto: Club76 Playasti 2012 vs Monvi Bam Lpm Verde 3-0

Domenica 9 marzo

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 5°-8° posto: Club76 L'Alba Volley 2011 vs CRF Gunetto Cervere 3-1

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Mario Castellino 1933 Sm Sottofondi Busca vs Club76 Playasti Provinciale 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Club76 Playasti vs Mon.Vi Bam Lpm Verde 3-0

• CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 24-30: Club76 GS Pino Gold vs Turin Tech Chisola Volley 3-2

• CT14F5 F. C.T. Torino Classificazione 17-25: Club76 Fenera Chieri Gold vs Pianeta Volley 2012 3-1