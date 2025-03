Autosped BCC Derthona-MEP Pellegrini Alpo: scatta la vendita dei biglietti

Penultimo appuntamento della stagione regolare dell’Autosped BCC Derthona, che sabato 15 marzo alle ore 18 sarà di scena tra le mura amiche della Cittadella dello Sport per affrontare la MEP Pellegrini Alpo , l’altra formazione neopromossa dalla Serie A2 nella passata stagione, nell’incontro valido per la 20° giornata del campionato di Serie A1.

La squadra veneta ha ottenuto l’unico successo stagionale nell’Opening Day di Genova, contro Battipaglia, ma nonostante le sconfitte, si è mostrata in grande crescita nelle ultime partite. Si tratta di una sfida importante per le Giraffe, intenzionate a consolidare la propria posizione in classifica in vista dei playoff. Come di consueto, il supporto e il calore del pubblico potranno recitare un ruolo decisivo nel corso della gara.

La Società comunica che i biglietti sono in vendita, a partire da stamattina, sul sito di Vivaticket e presso la sede del Derthona Basket sita in via San Marziano 4 a Tortona. I tagliandi, sino a esaurimento posti, saranno acquistabili anche presso la biglietteria della Cittadella dello Sport il pomeriggio del giorno di gara.

Il costo del biglietto intero è pari a 10 euro, mentre il ridotto (riservato ai ragazzi dai 15 ai 18 anni e agli Over 65) ha un prezzo di 5 euro.