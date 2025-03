L'Asti KT non parteciperà al Torneo Start Gold 2025

Il torneo Start Gold è alle porte ma leggendo la lista delle squadre che animeranno questa competizione della PLV UISP Hit Ball non troveremo il nome dell’Asti KT. La formazione astigiana di hit ball ha deciso di non partecipare alla seconda edizione di questo evento che apre le porte alla serie B2 per via dell’organizzazione del torneo non compatibile con la propria organizzazione interna.

A parlarne è Fabrizio Botta, uno dei dirigenti dell’associazione dell’ASD Fantasticlub e membro storico della squadra: «Purtroppo siamo dispiaciuti di non esserci a questo secondo torneo Start Gold e di terminare così mestamente la nostra stagione sportiva di hit ball ma le tempistiche del torneo abbinate alle nostre esigenze non ci permetterebbero di approcciarlo con la dovuta serietà che da sempre ci distingue.»

Botta entra un po’ più nel dettaglio delle problematiche riscontrate: «L’anteprima del calendario inviataci dalla PLV UISP è arrivata fuori tempo massimo per un gruppo che ha giocatori adulti che lavorano nei weekend e necessitano quindi di permessi per garantire la presenza in campo; inoltre, giocare le nostre sei gare in tre domeniche contro compagini giovani ed agguerrite che contro di noi disputerebbero una sola partita in quella giornata non ci sembra sportivamente giusto. È vero che abbiamo dimostrato di essere la squadra da battere ma è anche vero che le nostre rivali hanno dimostrato di avere i mezzi per poterlo fare anche giocando a parità di condizioni.»

Prende la parola anche il presidente del Fantasticlub, Chicco Pellitteri: «Abbiamo sposato con entusiasmo la causa del Torneo Open (e conseguente Start) per via della sua natura promozionale e del minore impegno richiesto rispetto ad un classico campionato di Eccellenza che dura una stagione intera, ma ritrovarsi a dover disputare un Open in quattro settimane, stare fermi un mese intero e poi dover fare tutto di corsa in altre quattro settimane per terminare lo Start sembra veramente eccessivo, dall’altro lato. Viste le difficoltà a trovare un’associazione che ci ospitasse (motivo per cui Asti KT ha dovuto rinunciare alla promozione in Serie B2 nell’anno del ritorno, ndr) abbiamo rimesso in piedi la nostra, non con poca fatica viste le nuove norme in materia di ASD, ma se poi l’attività di una stagione intera si deve esaurire nell’arco di due mesi scarsi significa che il gioco non vale la candela. Non ci limiteremo a lamentarci, ma ci confronteremo con la PLV UISP per trovare una soluzione per la prossima stagione.»

Conclude Botta: «Auguriamo a tutti i partecipanti di divertirsi in questo ultimo mese di gioco e speriamo che dalla prossima stagione la PLV UISP riesca a trovare un’organizzazione che permetta a tutti di esserci sempre, di giocare un numero congruo di partite e di poter dare il massimo e far crescere la propria passione. Ribadiamo ancora una volta alla dirigenza UISP la disponibilità dell’ASD Fantasticlub nel collaborare all’organizzazione dei tornei amatoriali affinché possano essere stimolanti, divertenti e soddisfacenti proprio come sono stati nel recente passato di questa disciplina il Trofeo delle Regioni o la prima edizione dell’Open.»

Il torneo Start, oltre a perdere l’Asti KT, ha anche perso il team proveniente dal liceo Cottini di Torino, il Dunamis, che molto probabilmente si dedicherà solo al campionato femminile; in compenso ha guadagnato una seconda formazione proveniente dalla città di Orbassano che si aggiungerà al gruppo Silver.

A sostituire gli Alfieri potrebbe essere la squadra torinese dello Spartak che ha concluso l’ultimo Open al quinto posto e che nella prima fase a gironi ha chiuso il B con gli stessi punti del Driphit, ora fra le candidate alla vittoria finale; ma non si esclude la eventualità di assistere ad un triangolare.

È possibile seguire le imprese delle otto squadre che animeranno dal 15 marzo al 12 aprile questa seconda edizione del torneo Start visitando i canali social della PLV UISP Hit Ball.