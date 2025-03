Monferrato Basket, importante successo esterno contro l'Andrea Costa

La partita inizia con un canestro di Luca Toniato per Imola, Monferrato risponde immediatamente con una tripla di Dalton Pepper, assistito da Niccolò Martinoni, portandosi in vantaggio. Il quarto prosegue con un equilibrio tra le due squadre, ma negli ultimi minuti Monferrato riesce a prendere il largo grazie a due triple di Kikki Guerra, chiudendo il periodo sul 17-24. Nel secondo periodo Imola cerca di recuperare lo svantaggio con una difesa più aggressiva e attacchi più incisivi.

Nonostante gli sforzi, Monferrato mantiene il controllo del gioco, grazie a una buona circolazione di palla e precisione al tiro. Il quarto si chiude con un parziale di 18-15 a favore di Imola, riducendo lo svantaggio complessivo a 32-39. Imola rientra in campo più determinata e continua la sua rimonta, mostrando una difesa solida e attacchi efficaci. Monferrato fatica a trovare soluzioni offensive, permettendo ai padroni di casa di avvicinarsi nel punteggio. Il quarto termina con un parziale di 17-13 per Imola, portando il punteggio complessivo a 49-52.

L'ultimo quarto si gioca punto a punto. Entrambe le squadre mostrano grande determinazione e voglia di vincere. Imola riesce a portarsi in vantaggio in alcune occasioni, ma Monferrato risponde colpo su colpo. Nell'ultimo minuto dopo il timeout Sanguinetti perde palla e possesso, sul ribaltamento di fronte Vecerina sbaglia la tripla, ma Wojciechowski raccoglie il rimbalzo, gioca con Guerra e spara da tre punti. Ancora timeout, Sanguinetti prova a farsi perdonare con un canestro dall'arco, ma il possesso successivo è di Pepper che va in lunetta e non sbaglia. Non c'è più tempo e Monferrato torna al successo esterno sul difficile campo di Imola. Ora qualche giorno di assoluto riposo in virtù della sosta, poi appuntamento a sabato 22 Marzo al PalaEnergica di Casale Monferrato per l'ultima parte di regular season.

Le parole di coach Fabio Corbani al termine della gara: «Per noi è stata una partita molto importante, sapevamo non fosse facile, contro una squadra organizzata e che gioca bene. Il nostro è un gruppo meraviglioso con nessuno che si tira mai indietro, allenandosi sempre con impegno e dedizione. Vogliamo arrivare fino in fondo e vedere cosa riusciamo a raccogliere e dove arriviamo. Ci stiamo credendo nonostante sia stata un'annata complessa con infiniti infortuni, però troviamo sempre una soluzione grazie alla grande disponibilità di questo gruppo.»

UP Andrea Costa Imola - Novipiù Monferrato Basket 71-73

Parziali (17-24, 18-15, 17-13, 19-21)

UP Andrea Costa Imola: Maks Klanjscek 14 (5/13, 0/6), Luca Toniato 11 (4/9, 0/2), Giacomo Sanguinetti 11 (1/5, 3/3), Davide Raucci 9 (4/5, 0/2), Giacomo Filippini 9 (4/4, 0/2), Gioacchino Chiappelli 7 (3/6, 0/2), Vittorio Zedda 7 (1/5, 1/3), Lucio Martini 2 (1/2, 0/0), Luca Fazzi 1 (0/0, 0/1), Morgan Benintendi 0 (0/0, 0/0), Mattia Pavani 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 18 (6/12, 1/5), Dalton Pepper 15 (1/6, 3/8), Jakub Wojciechowski 13 (2/5, 3/7), Francesco Guerra 9 (0/3, 3/3), Simone Vecerina 9 (2/7, 1/4), Umberto Stazzonelli 5 (1/4, 0/2), Francesco Marcucci 4 (2/2, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/2), Mamoudou Dia 0 (0/1, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/1), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)