Basket College Novara fa bottino pieno nella delicata trasferta di Asti

Forse non era stato detto abbastanza, ma la trasferta di Basket College Novara contro SBA Asti era davvero partita “da ultima spiaggia” per entrambe le formazioni, dal momento che nella formula del campionato di questa serie C Unica, l’ultima classificata è destinata alla retrocessione diretta, senza chance di giocarsi la permanenza nella griglia play-out.

Partita a cui si arriva con quattro punti in classifica in più per i novaresi, ma scontro diretto a favore degli astigiani che nel girone di andata hanno saputo approfittare delle assenze per infortunio di Cardani e Fornara, vincendo al Pala Sartorio di due solo punti 63-61.

E saranno proprio Fornara (26 punti con un sontuoso 7su10 da tre punti) e Cardani (15 punti in 16 minuti con schiacciata ed alley hoop strappa applausi) a consumare il piatto della rivincita, supportati dai soliti Vintonyak e Tedoldi, anche se in realtà questa volta Novara è riuscita a dominare il gioco dal primo all’ultimo minuto, mandando a segno con un grande lavoro collettivo, tutti e 12 gli effettivi, ad eccezione del Capitano, Giorgino, costretto a lasciare il campo anzitempo per doppia infrazione (antisportivo più tecnico).

Primo quarto di gioco a ritmi altissimi, nonostante il clima di spareggio le due squadre si affrontano a viso aperto con i Collegiali che schierano Tedoldi, Fornara, Romeo, Sassi e Vintonyak a cui si oppone Asti con Farias, Minelle, Tava, Reda e Colletti. Novara ha il pregio di non lasciarsi intimidire dal numeroso pubblico casalingo. Vitaliy domina sotto i tabelloni mettendo a segno sette punti e senza cadere nelle provocazioni del pari ruolo Colletti. Ma è Fornara a mettere subito in chiaro le intenzioni degli azzurri, andando a segno con tre triple ed innescando nella corsa Romeo e Sassi: si chiude così la frazione sul 24-18.

Dopo un dubbioso fallo in attacco fischiato a Vintonyak, nella seconda frazione di gioco Coach Vizzini che fa le veci di Campari supportato da Vecerina e Pomella, mette in campo Malevolti che risponde subito “presente” con sei punti, Cardani piazza un gioco da tre punti, Fornara ne fa ancora sei con una tripla, ma a dimostrazione della crescita di tutto il collettivo, si fanno trovare decisi ed ispirati anche gli “Under” novaresi che vanno a segno con Andretta, Pagani, Zocca e Tedoldi. Asti cerca di rimediare con Tava, Farias e Colletti ma i 28 punti del solo quarto segnati dai Collegiali impone sul punteggio del riposo il massimo distacco: 33-52.

Nel terzo quarto sale in cattedra Cardani che mette a segno da solo 10 punti, Fornara va segno ancora con una tripla, Minelle e Farias per Asti cercano di contrastare la crescita di ritmo continua dei novaresi, ma Novara ne segna ancora 24 ed Asti 19.

Si arriva così all’ultimo quarto di gioco, ripartendo da un 52-76 a favore di College. Nella frazione è non a caso ancora Fornara a chiudere la formalità della partita, mettendo a segno altre due triple in meno di quattro minuti. Sostituito tra gli applausi del pubblico ospite, lo Staff tecnico dà profondità alle rotazioni, schierando nella fase viva del gioco, un giovanissimo ed inedito quintetto formato da soli 2006 e 2005 (Zocca, Sassi, Tedoldi, Andretta, Pagani) a cui viene aggiunto il 2007 Giulio Rebasti, pure eroe di giornata con i suoi quattro punti, prima del definitivo 96-61.

«Siamo molto soddisfatti del risultato e della risposta di tutti i ragazzi, che hanno saputo interpretare egregiamente il lavoro svolto in preparazione durante la settimana - Il commento del Responsabile Tecnico College Novara, Michele Vecerina - Ottime alcune soluzioni di tiro, nate da una profondità ed una scelta matura dell’azione di gioco che lasciano ben sperare per il futuro, perché anche in difesa abbiamo saputo ben interpretare svariate letture, tutt’altro che scontate fino a poco tempo fa. Dando il giusto merito a SBA Asti, che ha avuto il pregio di crederci sempre, riteniamo che questa vittoria possa aiutarci ad esprimere meglio in classifica i nostri valori, permettendoci di avvicinarci ad un’altra sfida importante, quella contro Arona, con la giusta maturità e consapevolezza del fatto che siamo riusciti a crescere e miglioraci, e che con questo tipo di approccio possiamo giocarcela sempre con tutti, in vista delle sentenze di questo campionato».

Prossimo impegno, dunque, ancora in trasferta, contro Arona, distante due punti dai Novaresi, sabato 15 marzo, ore 21.00.