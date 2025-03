VTT di Lagnasco: le news su formazione e competizioni giovanili

E’ iniziato venerdì scorso con la partecipazione di una delegazione VTT composta dai massimi dirigenti, dalla proprietà e da un tecnico alla fiera Racquet Trend Expo 2025 di Milano. Un evento a 360° dedicato agli sport di racchetta che ha messo in evidenza le molte tematiche di settore anche attraverso talk molto ben strutturati, incontri a tema, innovazioni tecnologiche: «E’ molto importante – sottolineano i vertici della struttura – aggiornarsi continuamente sotto ogni profilo, tecnico e manageriale. Questo per offrire sempre il massimo ai nostri giovani atleti e alla nostra utenza in genere. Le Masterclass, i clinic e i talk ci hanno offerto nuovi spunti didattici per completare ulteriormente il nostro approccio all’insegnamento. Il prossimo anno torneremo alla Fiera e pensiamo di raddoppiare la nostra presenza. La visita a Racquet Trend Expo ci ha permesso di scoprire diverse novità che ci saranno utili nel percorso che stiamo compiendo di costruzione della nuova struttura VTT, adiacente a quella originaria. Vogliamo che VTT e TenniStadium diventino sempre più un punto di riferimento per la crescita dei nostri giocatori. Per questo è stata massima l’attenzione nei confronti delle strumentazioni d’avanguardia e delle metodologie innovative per dar vita a un ambiente che aspiri al miglioramento costante sotto ogni profilo».

Nello stesso fine settimana sono stati molti gli appuntamenti agonistici che hanno visto in primo piano i ragazzi della Scuola Tennis VTT. E’ scattata sui campi dell’Hanbury di Alassio la prima tappa di macroarea del circuito Junior Next Gen, che si concluderà domenica prossima. Sono dieci in totale, 3 ragazze e 7 ragazzi, i giocatori VTT impegnati in singolare e doppio nelle categorie under 10-12-14: «Un’esperienza che sarà arricchente – prosegue la dirigenza VTT – per il confronto con tennisti emergenti di altre regioni e in genere l’esperienza di alto livello fuori dai classici contesti di club». Al circolo Mezzaluna di Villanova d’Asti si sono misurate le squadre Super Orange, ben tre delle quali targate VTT: «Complimenti a Beatrice Caffaro, Ginevra Demarchi, Filippo Busso, Mattia Tavella, Tommaso Candellero, Alexander Dubois, Michele Bono, Elena Uslenghi. E ancora a Amedeo Magliocco, Umberto Negro e Leonardo Crosetti che si sono qualificati come primi nel girone».

Allo Sporting Fossano si sono misurati invece i giocatori e le giocatrici delle categorie Green e Super Green. Nella prima la VTT ha presentato due formazioni: «Complimenti a Samuel De Maio, Andrea Rivoira e Vittoria Bertaina per il successo conseguito nel girone e altrettanto a Nia Caccia, Matilde Dominici, Mia Stravicino, Luca Oslenghi, Tommaso Natali, Franz Oliveri e Lorenzo Zorgniotti che hanno ottenuto un ottimo terzo posto nel girone». Nella categoria Super Green due le squadre al via della VTT: «Meritano un applauso Andrea Tallone, Edoardo Rambaudo, Giorgio Revello e Adriana Pall per la prima piazza nel girone. Bravissimi anche Angelica Meia e Filippo Zorgniotti giunti al 4° posto nella categoria». Spazio infine alle competizioni andate in scena al Cus Torino nella categoria Red: «Un bel primo posto per Giulio Mellano, Filippo America e Umberto Ferrato». Ieri si è svolto un Centro di Allenamento Provinciale in VTT molto importante in vista della sfida fissata per il 23 marzo a Torino, in Coppa delle Province per stabilire chi chiuderà in testa il girone tra le compagini di Torino e Cuneo, entrambe già qualificate per la fase successiva della competizione. Nel prossimo fine settimana, a Cuneo, ci sarà una tappa del Fit Junior Program alla quale parteciperanno anche allievi della Scuola VTT. L’entusiasmo e i risultati stanno premiando il grande lavoro svolto dall’intero staff del club di Lagnasco.