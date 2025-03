Cuneo chiude la Regular Season in casa vincendo contro Pineto

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo chiude la Regular Season casalinga con una vittoria netta per 3-0 contro Pineto, di fronte a 1.300 spettatori accorsi al Palazzetto per l’occasione. Tre punti importanti che portano all’ultima giornata di campionato le sorti degli abbinamenti per la fase Play Off promozione. Eletto Mvp di serata Lorenzo Codarin con il 100% in attacco e premiato da Daniele Ribero, sponsor del match day con Ribero Autotrasporti e Autogru. Top scorer di serata l’opposto cuneese, Giulio Pinali con 13 punti personali.

Domenica 16 marzo alle ore 18.00 in contemporanea su tutti i campi, si disputerà l’ultima giornata della Regular Season 2024/2025 del Campionato di Serie A2 maschile italiano. I biancoblù saranno impegnati ad Aversa per definire la griglia dei play off. La partita sarà in diretta streaming gratuita su Volleyball World TV.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Allik e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Di Tommaso schiera: Catone palleggio, Kaislasalo opposto, Presta e Zamagni al centro, Di Silvestre e Baesso schiacciatori; Morazzini (L).

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Partita convincente, grande merito alla squadra, soprattutto quando siamo andati in difficoltà nel secondo set non era per nulla scontato recuperare e ritrovare il pareggio subito. Ci sono delle cose che non hanno funzionato al meglio, ma è stata una partita molto solida e quindi bene».

Il prossimo appuntamento per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo sarà domenica 16 marzo alle ore 18.00 in trasferta contro Evolution Green Aversa.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Abba Pineto 3-0

Parziali (25-16/28-26/23-17)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 2, Pinali 13, Codarin 10, Volpato 11, Allik 9, Sette 10; Cavaccini (L1); Agapitòs. N.e. Brignach , Malavasi , Compagnoni, Mastrangelo, Maciel , Oberto (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 69%; Attacco: 60%; Muri 9; Ace 6.

Abba Pineto: Catone 1, Kaislasalo 9, Presta 3, Zamagni 8, Di Silvestre (K) 11, Baesso 9; Morazzini (L1); Rampazzo, Favaro, Bulfon. N.e. Iurisci, Molinari, Calonico, Pesare (L2).

All.: Simone Di Tommaso.

II All.: Loris Palermo.

Ricezione positiva: 60%; Attacco: 47%; Muri 3; Ace 1.

Durata set: 23’, 34’, 26’.

Durata totale: 83’.

Arbitri: Matteo Selmi, Cesare Armandola.