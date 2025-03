BEA Chieri: il recap delle giovanili

Tra le gare degli ultimi giorni, l'Under 17 Uisp vince con Grugliasco e accede alla seconda fase Top. Seconda vittoria (su tre gare) per l'Under 13 Femminile, impegnata nella seconda fase Coppa con Basket Femminile Biellese. Undicesimo successo su undici gare per l'Under 14 Uisp, in campo con Cus Torino. Ancora, vincono: l'Under 19 Gold con Savigliano, i Top Junior con Unisport, l'Under 14 Regionale con la Bruinese, l'Under 13 Gold Arancio con Carmagnola nella seconda fase Coppa (il gruppo Nero cede a Gators nel girone Top).