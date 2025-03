Allianz Derthona: l’U19 Eccellenza vola con 3 turni d’anticipo alle Finali Nazionali

L’ U19 Eccellenza dell’ Allianz Derthona Tortona si qualifica per le Finali Nazionali per il secondo anno consecutivo imponendosi nella sfida casalinga sulla Cogeim Pallacanestro Vado con un netto 86-56 nella 23^ giornata del Girone 4 Nazionale. Con questa vittoria la formazione bianconera ottiene, con tre turni d’anticipo, la certezza matematica di finire nelle prime due posizioni del girone, staccando il pass diretto per il torneo tricolore. Dal 27 aprile al 3 maggio a Roma ci saranno anche i Leoni tra le 16 squadre che si contenderanno lo scudetto di categoria.

Con 8 punti di margine sulla terza in classifica, l’Allianz si è presentata alla sfida tra le mura amiche del PalaCamagna di Tortona con l’obiettivo di mettere a segno il primo match-point per la qualificazione al torneo tricolore. La squadra allenata da coach Luca Ansaloni ha condotto la partita con autorità fin dal primo quarto, trovandosi in doppia cifra di vantaggio già dopo i primi minuti grazie all’ottimo apporto di tutta la squadra di fronte ai canestri di Pellegrino dalla parte ligure. I bianconeri sono riusciti ad andare ad un massimo scarto di +30, gestendo il vantaggio con tranquillità per tutta la durata della gara. Il risultato finale ha sancito la 21esima vittoria in 22 partite, confermando così l’approdo alle Finali Nazionali per il secondo anno consecutivo, dopo la finale-scudetto raggiunta l’anno scorso a Chiusi-Chianciano Terme.

Da qui a Roma ai bianconeri mancano ora le ultime due giornate di campionato divise dal turno di riposo: la penultima gara in casa contro Gran Torino lunedì 24 marzo e l’ultima in trasferta sul campo della Conforama Varese martedì 1° aprile.