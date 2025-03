Collegno Basket ospita la lanciatissima Mens Sana Siena

Turno infrasettimanale per la Serie B Interregionale : domani sera, mercoledì 12 marzo alle ore 21:00 , il PalaCollegno sarà teatro della sfida tra i Lions di coach Comazzi e Note Di Siena Mens Sana Basketball di coach Betti , valida per la quinta giornata della seconda fase Play-In Out della Conference Nord Ovest.

Collegno si presenta all’appuntamento con la necessità di invertire la rotta dopo la pesante battuta d’arresto subita sul campo dello Spezia Basket Club. Al Palasprint, i biancorossi hanno faticato contro la fisicità e il talento dei liguri, non riuscendo mai a impensierire gli avversari nell’arco dei 40 minuti. Ancora a secco di vittorie in questa seconda fase e fermi a quota 10 punti in classifica, i Lions sono chiamati a una prova di carattere per risalire la china ed evitare la lotteria dei play-out.

Dall’altra parte, la Mens Sana arriva a Collegno forte di tre successi consecutivi dopo l’iniziale passo falso contro Don Bosco Crocetta. I toscani hanno superato Varese e Gallarate in casa, oltre a Serravalle in trasferta, e nell’ultima gara hanno sfoderato una prestazione convincente contro Gallarate, issandosi in vetta alla classifica insieme a Virtus Siena, Crocetta e Olimpia Legnaia. I punti di forza del roster biancoverde sono Prosek, che viaggia a 21 punti di media in questa seconda fase, seguito da Ragusa (12), Pucci (11), Belli (10) e Tognazzi (8), tutti elementi chiave nello scacchiere di coach Betti.

L’appuntamento è fissato per domani sera alle ore 21:00 al PalaCollegno. I biglietti sono disponibili online su https://www.liveticket.it/collegnobasket o direttamente presso la biglietteria del palazzetto (10 € biglietto family - 5 € biglietto singolo - 3 € biglietto ridotto).

CLASSIFICA

Virtus Siena - 20 Mens Sana 1871 Siena - 20 Olimpia Legnaia - 20 Don Bosco Crocetta - 20 Spezia Basket Club - 18 Seagulls Genova - 14 Campus Varese - 12 * Basket Cecina - 12 Collegno Basket - 10 Basketball Gallarate - 10 ABC Castelfiorentino - 8 * Basket Club Serravalle - 2

* una partita in meno