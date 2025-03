GranTorino Basketball Draft: l'U19 Eccellenza corsara a Genova

Prova di forza dell’Under 19 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft, che si impone con autorità sul parquet della PGS Auxilium Genova per 63-79. I gialloblù conducono la gara sin dalle prime battute, gestendo con lucidità i momenti chiave del match e consolidando il vantaggio nei quarti centrali. Il successo arriva grazie a un’ottima fase offensiva e a una solida prova difensiva, che ha limitato l’attacco dei liguri. Determinanti per la vittoria le prestazioni di Alessandro Milone, top scorer con 21 punti, seguito da Bossola (13) e Losito (12). Per i liguri, i migliori realizzatori sono stati Arena (13), Piazze (12) e Rossetto (10).